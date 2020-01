Pobierz progr​am

DVD-Cloner to prosty w obsłudze program do wykonywania kopii zawartości nośnika DVD (1:1). Aplikacja umożliwia dokładne skopiowane całej płyty DVD do innego nośnika danych, nie pomijając żadnych plików i innych istotnych danych. Poza tym kopiuje materiały wideo bez utraty jakości obrazu.