DVDFab Media Player to ciekawa, chociaż mało popularna w naszym kraju pozycja wśród odtwarzaczy filmów DVD/Blu-ray. Umożliwia oglądanie materiałów wideo zapisanych na płytach, jak również te zapisane na dysku twardym, obrazach ISO itp.

Program poszczycić się może dużą szybkością działania oraz ładowania wskazanych przez użytkownika filmów. Z powodzeniem potrafi on obsługiwać rozbudowane menu nośników DVD/BD, jak również płynnie odtwarzać wideo zabezpieczone systemem Cinavia. Inne istotne zalety odtwarzacza to ergonomiczny i przejrzysty interfejs graficzny, funkcje tworzenia zrzutów ekranu z filmu, opcje dostosowywania podstawowych parametrów wyświetlanego obrazu (jasność, kontrast i saturacja) i jego rozmiarów/proporcji. Nie zabrakło również mechanizmu playlist, wsparcia dla nośników wielojęzycznych oraz obsługi napisów. Dzięki systemowi motywów graficznych, każdy może wygodnie dostosować wygląd odtwarzacza do własnych preferencji.

Jak już zostało wspomniane DVDFab Media Player dobrze radzi sobie z obsługą nośników DVD oraz Blu-ray (także tych zabezpieczonych), filmami DVD i Blu-ray skopiowanymi na lokalny dysk, obrazami ISO zawierającymi materiały wideo, jak również standardowymi plikami wideo w najpopularniejszych formatach.

Lista wspieranych formatów

nośniki DVD/Blu-ray; foldery z filmami DVD/Blu-ray; *.3g2; *.3gp; *.3gp2; *.3gpp; *.amv; *.asf; *.avi; *.bin; *.cue; *.divx; *.dv; *.flv; *.gxf; *.iso; *m1v; *.m2v; *.m2t; *.m2ts; *.m4v; *.mkv; *.mov; *.mp2; *.mp2v; *.mp4; *.mp4v; *.mpa; *.mpe; *.mpeg; *.mpeg1; *.mpeg2; *.mpeg4; *.mpg; *.mpv2; *.mts; *.mxf; *.nsv; *.nuv; *.ogg; *.ogm; *.ogv; *.ogx; *.ps; *.rec; *.rm; *.rmvb; *.tod; *.ts; *.tts; *.vob; *.vro; *.webm; *.wmv

