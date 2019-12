Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

DVDFab Platinum to zaawansowany program przeznaczony do kopiowania, konwertowania i nagrywania płyt DVD oraz Blu-ray.

Wśród najważniejszych cech programu należy wymienić możliwość konwersji DVD bezpośrednio do formatów mobilnych (Generic, iPod, PSP, ZUNE, NDS, Xbox 360, PS3, Cell Phone, PVP i PDA), kopiowanie DVD do DVD i Blu-ray do Blu-ray, opcję wycinania niepotrzebnych elementów z płyt DVD, dzielenia i łączenia filmów/scen czy usuwania zabezpieczeń CSS, RC, RCE, APS, UOPs, ARccOS, RipGuard, FluxDVD, CORE X2 itp. Tworzone kopii zapasowe mogą być zapisane na nośnikach DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL). Dodatkowo program radzi sobie również z przenoszeniem części danych znajdujących się na zniszczonym nośniku DVD.

DVDFab Platinum na tle konkurencji wyróżnia przede wszystkim szybkość kopiowania danych, która trwa przeciętnie od 10-20 minut. Na stronie producenta dostępna jest również do pobrania mniej funkcjonalna, testowa wersja Gold.