DVDFab Virtual Drive 1.5.1.1

DVDFab Virtual Drive to proste i darmowe narzędzie do tworzenia w systemie Windows wirtualnych napędów CD/DVD/Blu-Ray, a także montowania w nich obrazów płyt.

Program umożliwia stworzenie aż 18 wirtualnych napędów, w których zamontować możemy obrazy płyt w formatach BIN, DVD, IMG, ISO, UDF, NRG i CCD. Pozwala to na uzyskanie dostępu do zawartości nośnika w identyczny sposób jak w przypadku gdybyśmy nagrali obraz na płytę, a następnie umieścili ją w czytniku. Takie rozwiązanie poza brakiem konieczności wypalania danych na nośnik ma jedną znaczącą zaletę - umożliwia emulowanie wielu napędów, gdy średnio w komputerze zainstalowane są tylko 1-2 fizyczne czytniki. Ponadto transfer danych jest dużo wyższy, a sam komputer generuje mniej hałasu. Ma to znaczenie w przypadku instalacji np. gier, które zajmują kilka płyt.

Po uruchomieniu DVDFab Virtual Drive dodaje swoją ikonę w zasobniku systemowym. To za jej pośrednictwem zarządzać można wirtualnymi napędami i zainstalowanymi w nich obrazami. Program daje możliwość automatycznego montowania ostatniego obrazu, odmontowywania wszystkich napędów po zamknięciu narzędzia, uruchamiania wraz z systemem, a także zarządzania obrazami z poziomu menu kontekstowego.

Pomimo wielu zalet program oferuje dużo mniejsze możliwości niż np. darmowy DAEMON Tools Lite. Rekompensują to jednak małe rozmiary, minimalne wykorzystanie zasobów systemowych oraz szybkość działania.