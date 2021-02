Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

DaVinci Resolve to program do nieliniowej edycji wideo z bardzo zaawansowanymi narzędziami do kontroli i korekty kolorów, używanymi w hollywoodzkich hitach. Możliwości sterowania barwami w tym programie obrosły już legendą, podobnie jak wysoka jakość tworzonego w nim obrazu.

DaVinci Resolve pozwala na tradycyjny, nieliniowy montaż wideo z wieloma ścieżkami obrazu i dźwięku, dostarczając do tego wygodne narzędzia i intuicyjny interfejs, mimo że jest to program dla profesjonalistów. Kolejną jego zaletą jest elastyczność interfejsu, co pozwala korzystać z niego w studiu i w drodze, z tradycyjną klawiaturą i myszą lub z profesjonalnym panelem do edycji. DaVinci Resolve sprawdzi się także przy produkcjach telewizyjnych i na planie filmowym, gdzie zachodzi konieczność synchronizacji ujęć z wielu kamer i sterowanie kolorem na żywo.

DaVinci Resolve wprowadza zmiany w obrazie na podstawie grafów, w których węzły są kolejnymi zmianami. Program w żaden sposób nie ogranicza liczby węzłów i rozgałęzień, co daje ogromną wolność edycji. Praca z kolorami może odbywać się w autorskiej przestrzeni YRGB i standardzie kinowym ACES 1.0. Do dyspozycji mamy tu główne kontrolki globalne (temperatura, cienie, światła, tinta i tym podobne) oraz narzędzia bardziej precyzyjne, pracujące w konkretnych przestrzeniach i ich wycinkach (HSL, LUM). Program został również wyposażony w możliwość dopasowywania kolorytu różnych ujęć przy montażu, zaawansowaną stabilizację obrazu i śledzenie twarzy.

DaVinci Resolve ma też narzędzia kierowane do fotografów. Jeśli ktoś przesiadł się z robienia zdjęć na montaż filmów, znajdzie tu znajome narzędzia. Ponadto można przenosić wygląd ujęć filmowych na pliki RAW z lustrzanek. Program został również przystosowany do pracy z obrazami HDR (HDR10, Dolby Vision i podobne) w rozdzielczości ultraHD.

Początkującym użytkownikom pomoże możliwość zmiany układu interfejsu na taki przypominający Apple Final Cut, Premiere Pro lub programy firmy Avid.