Dane 1,3 miliona użytkowników Clubhouse trafiły do sieci. To nie był wyciek

Na jednym z forów hakerskich udostępniono dane zebrane z aplikacji Clubhouse. Nie było żadnego wycieku, ale zebrano jedynie informacje dostępne w profilach użytkowników.

Serwis Cyber News poinformował w sobotę o pojawieniu się w sieci bazy danych SQL. Udostępniono ją za darmo a wśród rekordów znajdziemy ID i nazwy użytkowników użytkowników, imiona i nazwiska oraz podłączone konta serwisów Instagram i Twitter. CEO aplikacji Clubhouse, Paul Davidson, informuje, że nie doszło do złamania zabezpieczeń systemowych.

Wśród udostępnionych w sieci danych nie znajdziemy informacji na temat kart kredytowych. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia ze scrapingiem. W ubiegłym tygodniu doszło już do podobnego przypadku. Wówczas dane 500 milionów użytkowników serwisu LinkedIn zostały zebrane i opublikowane w sieci. W tym przypadku firma Microsoft również informowała, że nie doszło do wycieku danych.

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The data referred to is all public profile information from our app, which anyone can access via the app or our API. https://t.co/I1OfPyc0Bo