Pobierz program

Dark Souls Remastered to trzecioosobowe RPG akcji, które wywodzi się z Demon’s Souls, poprzedniej gry autorstwa studia From Software. Produkcje tej ekipy słyną głównie z wysokiego poziomu trudności, świetnego lore, angażującego systemu walki, wielu opcji w zakresie rozwoju postaci oraz – a może przede wszystkim – niesamowitego klimatu.

Odświeżona wersja

Dark Souls Remastered to – jak sama nazwa wskazuje – odświeżona wersja gry pierwotnie wydanej w 2011 roku. Nowe wydanie działa z płynnością 60 klatek na sekundę i oferuje wyższą rozdzielczość obrazu. Jednocześnie twórcy remastera, polskie studio QLOC, zaimplementowali kilka zmian, w tym na przykład możliwość używania wielu tych samych przedmiotów z ekwipunku jednocześnie, a także dodali nowe ogniska w świecie gry.

O co tu chodzi?

Gracz jako wybranie trafia do krainy Lordran, gdzie musi poradzić sobie z wykonaniem pewnej istotnej misji. Dark Souls Remastered pozwala na stworzenie własnego bohatera, ale wybór klasy postaci nie ma wielkiego znaczenia, bo i tak możemy rozwinąć go w dowolnym kierunku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z rycerza zrobić maga lub na odwrót. Co istotne, walka jest niezwykle wymagająca, ale poziom trudności to nie tylko starcia z wrogami. Gra nie wskazuje nam drogi do głównego celu, więc metodą prób i błędów odkrywamy ją na własną rękę.

Nietypowy multiplayer

Dark Souls Remastered oferuje sieciowy tryb współpracy i rywalizacji, ale całość opiera się na dość oryginalnych założeniach. Pozostawiając na ziemi specjalny znak wyrażamy chęć dołączenia do czyjejś rozgrywki. Analogicznie podnosząc taki symbol możemy przywołać do siebie innego gracza, by wspólnie przejść dany etap lub pokonać bossa. Musimy jednak uważać, bo system PvP umożliwia najeżdżanie światów innych użytkowników. Dodatkowo w grze pojawiają się wiadomości pozostawione przez członków społeczności. Nie zawsze są to jednak cenne wskazówki, więc warto dwa razy zastanowić się zanim skorzystamy z podpowiedzi.

Najważniejsze cechy:

wymagające RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby

pierwsza odsłona kultowej serii Dark Souls

elastyczny system rozwoju postaci

rozbudowany system walki

niesamowity klimat

oryginalny tryb multiplayer

Minimalne wymagania sprzętowe gry Dark Souls Remastered: