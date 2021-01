DarkMarket właśnie zakończył swoje istnienie. Władze szukają dalej

Udostępnij:

Przedstawiciele europejskich władz poinformowali, że największy darknet w sieci zajmujący się działalnością przestępczą został przejęty, a mężczyzna uznawany za jego moderatora trafił do aresztu.

Witryna internetowa DarkMarket do momentu jej przejęcia we wtorek 12 stycznia miała ponad 200 tys. sprzedających i była uznawana za jedną z najpopularniejszych przystani dla różnego rodzaju przestępców. Za jej pośrednictwem można było wymienić narkotyki, kupić złośliwe oprogramowanie, dane kart kredytowych, kart SIM i wiele innych "produktów".

Centrum dowodzenia na Ukrainie i w Mołdawii

Europejskie władze, z niemieckimi organami ścigania na czele z powodzeniem przejęły stronę i związaną z nią infrastrukturę. Skonfiskowano ponad 20 serwerów, które znajdowały się na Ukrainie i w Mołdawii. Zatrzymano również 34-letniego mężczyznę, obywatela Australii, który w areszcie czeka na formalne oskarżenie. Na razie władze nie zdradzają więcej szczegółów na jego temat. Wiadomo tylko, że do aresztowania doszło w pobliżu niemiecko-duńskiej granicy.

Wszystko wskazuje na to, że akacja była częścią większej operacji, ukierunkowanej na działalność prowadzoną za pośrednictwem darknetu, która rozpoczęła się w 2019 roku. Wówczas doszło do likwidacji usług hostingowych CyberBunker, posiadającego serwery ukryte w byłych bunkrach wojskowych NATO na terenie Niemiec i Holandii. Dostawca hostował nielegalne lub kontrowersyjne witryny internetowe, w tym m.in. The Pirate Bay i WikiLeaks. Podjęte działania umożliwiły aresztowanie i oskarżenie osób odpowiedzialnych za handel narkotykami, a także rozpowszechnianie zabronionych treści np. związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Urzędnicy oświadczyli, że mają nadzieję, iż informacje zebrane podczas przejęcia DarkMarket również pozwolą na kolejne aresztowania.

"Wspólne zaangażowanie całej społeczności organów ścigania na całym świecie i skoordynowane podejście tych organów ścigania po raz kolejny dowiodło swojej skuteczności" – podkreślił Europol w oświadczeniu dotyczącym przeprowadzonej operacji. Możemy w nim również przeczytać, że: "skala operacji w Europolu pokazuje globalne zaangażowanie w zwalczanie wykorzystywania darknetu jako środka do popełniania przestępstw".