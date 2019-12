DarkWave Studio 5.9.1

Po​bierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

DarkWave Studio to darmowa, opensourcowa aplikacja przeznaczona do tworzenia muzyki na platformie Windows. W skład programu wchodzą takie moduły jak Virtual Studio, Pattern Editor, Sequence Editor i Multitrack Hard Disk Recorder.

Do najważniejszych zalet programu DarkWave Studio zaliczyć należy umiejętność wykorzystywania w pełni możliwości podzespołów dostępnych w komputerze. W aplikacjach do edycji multimediów jest to niezwykle istotne, ponieważ proces renderowania projektów może wykorzystywać sporo zasobów systemowych. DarkWave Studio dostępne jest dla architektury 32 i 64 bitowej, potrafi wykorzystywać moc obliczeniową wielu rdzeni i procesorów oraz oferuje wsparcie dla technologii SSE2 w przypadku gdy oferuje ją CPU.

DarkWave Studio działa w oparciu o obsługę wirtualnych instrumentów (VST / VSTi) oraz szereg wtyczek dodających nowe efekty dźwiekowe do programu. Standardowo aplikacja została wyposażona w takie wtyczki jak ES MIDI Input, ES MIDI Output,ES Mixer, ES DGenR8, ES BassHead, ES SpatialVerb, ES Stomp, ES AntiAlias i ES QuadDelay. W każdym przypadku możliwe jest miksowanie audio z dowolną ilością pluginów.

Poszczególne etapy produkcji muzyki podzielone są na zakładki zwane również pokojami. Każdy z nich odpowiada, że osobny proces tworzenia muzyki. Głównym miejscem w którym edytuje się muzykę jest Studio. To własnie w tym pokoju zmiksujemy muzykę, dodamy ciekawe efekty dźwiękowe do utworów i połączymy je z odpowiednimi ścieżkami audio. DarkWave Studio pozwala również na nagrywanie sygnału audio z dowolnej maszyny i zapis do formatu WAV. Na etapie postprodukcji możliwa jest konwersja audio do takich formatów jak MP3/FLAC itp.