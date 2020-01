Dashlane 6.2004.0

Pobie​rz program

Dashlane służy do przechowywania loginów, haseł i numerów kart kredytowych. Wszystkie informacje wprowadzone do aplikacji są bezpieczne, gdyż wykorzystuje ona algorytm szyfrujący AES-256.

Interfejs użytkownika opisywanego narzędzia jest przejrzysty i nowoczesny. Po lewej stronie mamy dostęp do listy wyboru poszczególnych opcji (np. zarządzanie hasłami czy też sieciowymi płatnościami), natomiast po prawej, w większym oknie, możemy zapoznać się ze szczegółami na temat wprowadzonych danych. Dashlane zawiera także wyszukiwarkę, dzięki której w bardzo szybki sposób uzyskamy dostęp do potrzebnych informacji.

Dashlane integruje się z każdą zainstalowaną przeglądarką internetową i pozwala na automatyczne logowanie się do wybranych serwisów przy wykorzystaniu wprowadzonych danych. Co ciekawe, nie musimy jednak uruchamiać głównego okna opisywanej aplikacji, lecz możemy zalogować się do programu z poziomu interfejsu przeglądarki.