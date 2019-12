05.05.2017 14:36 • Recenzja do wersji 21.7.6334.1

Database.NET to bezpłatne narzędzie do zarządzania bazami danych, za pomocą którego możemy dokonywać rozmaitych operacji na bazach danych Oracle, MySQL, SQL, Firebird i inne. Program jest przeznaczony jednakowo dla administratorów, serwisantów lub pozostałych użytkowników obsługujących różne bazy danych w systemie operacyjnym. Program posiada wsparcie dla skrótów klawiaturowych, więc po krótkiej praktyce praca z pomocą aplikacji odbywa się błyskawicznie. Warto też wspomnieć, że w najnowszej wersji zlikwidowano zauważone bugi oraz zoptymalizowano pracę aplikacji. Całe to spectrum możliwości czyni go bardzo dobrym programem do zarządzania i modyfikowania wielu różnych baz danych, który polecam.