DayZ to dostarczająca wielu emocji gra akcji z wieloma elementami survival horroru, w której głównym zadaniem gracza jest przetrwanie w świecie zdominowanym przez umarłe istoty.

Cel: jak najdłuższe przeżycie

Akcja DayZ toczy się w fikcyjnym państwie Czarnoruś, którego ludność została zainfekowana tajemniczym wirusem i przemieniona w krwiożercze zombie. Zadaniem gracza, które nie zawsze będzie proste, jest utrzymanie przy życiu naszej postaci. W tym celu będziemy przemierzać dostępny w DayZ świat w poszukiwaniu środków i przedmiotów dające możliwość jak najdłuższego przeżycia. Będą to w większości: pożywienie, woda, leki oraz broń. Niejednokrotnie na naszej drodze staną brutalne zombie, które albo będziemy musieli zabić lub uciec przed nimi.

W grze zastosowano realistyczny system odżywiania głównego bohatera. Sprawia on, że gracz musi czujnie dobierać spożywane produkty, gdyż nieodpowiednia dieta powodować będzie różne choroby i w rezultacie śmierć. W momencie kiedy nasza postać zginie to tracimy wszystko co udało nam się zdobyć i rozpoczynamy zabawę od początku.

Kluczowe cechy gry:

gra akcji z elementami survival horroru

rozgrywka w fikcyjnym państwie Czarnoruś

cel gracza to utrzymanie postaci przy życiu

rozbudowany system odżywiania powodujący choroby

Wymagania systemowe: