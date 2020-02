Debotnet, czyli Windows 10 bez telemetrii i innych śmieci. Pobierz aplikację i posprzątaj

Udostępnij:

Windows 10, telemetria i bloatware to terminy, których można właściwie używać jako synonimów. Nawet jeśli ktoś godzi się z przesyłaniem danych analitycznych, to Microsoft może go uszczęśliwić automatycznym instalowaniem śmieciowych gier i aplikacji. Albo wymuszonym update'em, który narobi bałaganu. Na szczęście łatwo tego uniknąć.

Debotnet, bo o nim tu mowa, to jedno z wielu narzędzi do oczyszczania i porządkowania Windowsa 10. Program ten jest jednak wart szczególnej uwagi, i to z dwóch zasadniczych względów. Po pierwsze, nie wymaga instalacji i ma naprawdę czytelny interfejs, a po drugie – co nawet ważniejsze, wykonywane przez niego skrypty nie są na sztywno zaprogramowane w kodzie. Zamiast tego poszczególne polecenia znajdują się w plikach formatu DS1, które można podejrzeć zwykłym Notatnikiem, by wykluczyć ewentualne działania niepożądane.

A jeśli ktoś nie chce w ogóle korzystać z aplikacji, to zawsze ma możliwość przerzucenia skryptu na Wiersz polecenia lub PowerShell. I efekt będzie ten sam.

No dobra, ale na co pozwala ta zabawka? – zapytacie. Cóż, szczerze mówiąc, pozwala na naprawdę wiele. Menu Debotnet podzielone jest na 13 różnych zakładek; tematycznie, według oferowanych możliwości. I tak, łatwo wyłączycie algorytmy telemetryczne czy śledzenie w związku z treściami reklamowymi, ale też zablokujecie aktualizacje oraz odchudzicie system ze zbędnych rzeczy, wyrzucając domyślnie instalowane gry oraz Cortanę.

Co więcej, Debotnet pozwala wyczyścić także aplikacje firm trzecich, w tym narzędzie raportowania przeglądarki Chrome i monitoring związany z programami Adobe i CCleaner. Do tego sam program ma wbudowany podgląd skryptów, a dodatkowe funkcje można dopisać samemu.

Debotnet – która zakładka do czego?

#start — Opcje związane bezpośrednio z prywatnością, obejmujące takie kwiatki jak telemetria, raportowanie lokalizacji i automatyczna instalacja oprogramowania.

— Opcje związane bezpośrednio z prywatnością, obejmujące takie jak telemetria, raportowanie lokalizacji i automatyczna instalacja oprogramowania. Bloatware – Jak sama nazwa wskazuje, tu usuniecie gry i programy dostarczane z Windowsem 10, choćby Game Bar, Microsoft News czy Xbox.

– Jak sama nazwa wskazuje, tu usuniecie gry i programy dostarczane z Windowsem 10, choćby Game Bar, Microsoft News czy Xbox. Cortana — Pozwala wyłączyć lub całkowicie usunąć asystentkę Cortana.

— Pozwala wyłączyć lub całkowicie usunąć asystentkę Cortana. Deprecated Apps — Przywraca klasyczne wersje Kalkulatora, Painta oraz Sticky Notes.

— Przywraca klasyczne wersje Kalkulatora, Painta oraz Sticky Notes. Edge — Dezaktywuje przeglądarkę Edge i/lub blokuje instalację nowego Edge Chromium.

— Dezaktywuje przeglądarkę Edge i/lub blokuje instalację nowego Edge Chromium. Gaming — Wyłącza funkcje związane z Paskiem gry.

— Wyłącza funkcje związane z Paskiem gry. Miscellaneous — Pobiera narzędzie Wim Tweak, które ułatwia kasowanie domyślnych aplikacji i gier.

— Pobiera narzędzie Wim Tweak, które ułatwia kasowanie domyślnych aplikacji i gier. Privacy — Otwiera systemowe Ustawienia prywatności.

— Otwiera systemowe Ustawienia prywatności. Security — Opcje umożliwiające wyłączenie możliwości odkrycia hasła przy jego wpisywaniu i blokujące dostęp do sieci dla Windows Media DRM.

— Opcje umożliwiające wyłączenie możliwości odkrycia hasła przy jego wpisywaniu i blokujące dostęp do sieci dla Windows Media DRM. Slim — Wyłącza funkcje systemu Windows 10, które wpływają na wykorzystanie pamięci masowej, takie jak Przywracanie systemu.

— Wyłącza funkcje systemu Windows 10, które wpływają na wykorzystanie pamięci masowej, takie jak Przywracanie systemu. Third-party — Odpowiada za programy firm trzecich.

— Odpowiada za programy firm trzecich. Update — Odkłada, blokuje i/lub wymusza aktualizacje.

— Odkłada, blokuje i/lub wymusza aktualizacje. Windows Defender — Wyłącza lub usuwa Windows Defender.

Narzędzie Debotnet znajdziesz w naszym katalogu oprogramowania.