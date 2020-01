Pobierz program

Debut Video Capture to profesjonalne narzędzie do nagrywania sekwencji wideo z ekranu pulpitu lub urządzeń rejestrujących takich jak kamery.

Aplikacja charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością i czytelnym interfejsem użytkownika. Debut Video Capture to idealne rozwiązanie do przechwytywania obrazu na komputerze, przy użyciu wbudowanych funkcji lub zewnętrznych urządzeń rejestrujących. Program został również wyposażony w przydatne funkcje do automatycznego nagrywania obrazu w określonym czasie, a także zarządzania i konwertowania utworzonych plików wideo na komputerze.

Debut Video Capture przechwytuje i nagrywa sekwencję wideo z całego ekranu pulpitu oraz następnie zapisuje go do odpowiedniego pliku na dysku twardym komputera. Użytkownik może wybrać dowolny format zapisu – AVI, FLV, MPG, 3GP, MP4, MOV i wiele innych. Przy użyciu tego oprogramowania możemy z łatwością przechwytywać obraz z kamery internetowej lub sieciowej, a także z urządzeń typu kamera VHS.

Debut Video Capture przechwytuje cały ekran, wybrane okno lub zaznaczony fragment na pulpicie. Dodatkowo posiada możliwość przybliżania i oddalania widoku podczas nagrywania sekwencji wideo, a także pozwala na dodawanie różnych efektów wizualnych, tekstów oraz znaków wodnych. Nie zabrakło w nim też suwaków do ustawienia poziomu jasności, kontrastu i gammy oraz opcji do skonfigurowania jakości kompresji audio i wideo.