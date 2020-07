Deep Fritz 12.0.0.10

Pobierz​ program

Deep Fritz to jeden z najpopularniejszych i najlepszych komputerowych programów szachowych, który stworzony został przez niemiecką firmę ChessBase. Jego historia sięga 1992 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza odsłona aplikacji (Fritz Deluxe) dla systemu DOS.

Mamy tutaj do czynienia z aplikacją, która kierowana jest do początkujących, jak również zaawansowanych amatorów szachów. Umożliwia ona przeprowadzanie meczów szachowych na różnym poziomie trudności dostosowanym do umiejętności gracza.

To jednak nie wszystko, Deep Fritz umożliwia również naukę gry w szachy od podstaw. Program potrafi analizować ruchy gracza i dostarczać mu informacji czy takie właśnie posunięcie może przynieść mu porażkę w meczu. Aplikacja oferuje również wiele cennych informacji dotyczących historycznych meczów czy przydatnych taktyk.

Jako ciekawostkę nadmienić należy, że program pokonał w 2008 rosyjskiego mistrza szachowego Władimira Kramnika. Z kolei w 1995 roku Deep Fritz wygrał komputerowe mistrzostwa świata komputerów w szachy.

Kluczowe cechy aplikacji: