Defender Control to mała aplikacja, dzięki której będziemy mogli włączyć lub wyłączyć usługę Windows Defender w systemie operacyjnym Windows.

Windows Defender po raz pierwszy ukazał się wraz z Windows Vista jako integralna część popularnych „okienek”, a w najnowszych wersjach systemu, czyli Windows 10 i Windows 8.1 firma Microsoft uniemożliwiła dezaktywację tego oprogramowania antywirusowego. Doprowadziło to do sytuacji, w których użytkownik jest niejako zmuszony do korzystania z Windows Defendera na rzecz innych, niekiedy bardziej rozbudowanych programów tego typu.

Windows Defender ma za zadanie chronić komputer przed malware i innymi niechcianymi plikami, ale powoduje konflikty z innymi programami antywirusowymi. Jedynym rozwiązaniem okazuje się więc rezygnacja z alternatywnego narzędzia i ograniczenie się do opisywanej aplikacji wbudowanej w system Windows. Można to jednak zmienić, korzystając z Defender Control.

Co ciekawe, w trakcie pracy na komputerze z systemem Windows 10 aplikacje poproszą nas o wyłączenie usługi Windows Defender, co jest oczywiście niemożliwe (chyba że dezaktywujemy ochronę w czasie rzeczywistym, ale nawet wtedy Windows po czasie włączy ją automatycznie). Poza tym Windows Defender czasem niepotrzebnie spowalnia działanie komputera, na przykład w trakcie kopiowania wielu plików o dużym rozmiarze.