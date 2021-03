Defold 1.2.180

Pobierz pr​ogram

Defold jest całkowicie darmowym silnikiem gier do tworzenia gier desktopowych, mobilnych i internetowych. Nie ma żadnych kosztów wstępnych, żadnych opłat licencyjnych i żadnych tantiem.

Kod źródłowy jest udostępniony na GitHub z licencją przyjazną dla deweloperów. Edytor Defold działa na systemach Windows, Linux i macOS i zawiera edytor kodu, debugger, profiler oraz zaawansowane edytory scen i UI.

Logika gry napisana jest w języku Lua z możliwością wykorzystania natywnego kodu do rozszerzenia silnika o dodatkowe funkcje. Defold jest używany przez coraz większą liczbę programistów do tworzenia komercyjnych hitów, jak również gier na festiwalach Game Jams oraz w szkołach do nauki programowania i tworzenia gier. Defold jest znany z łatwości użycia i jest chwalony za dokumentację techniczną i przyjazną społeczność programistów.