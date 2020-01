Pobierz p​rogram

Delete.On.Reboot to proste w obsłudze narzędzie do usuwania zablokowanych plików na komputerze z systemem operacyjnym Windows. Całą operację można wykonać w trzech krokach.

Jak to działa?

Po uruchomieniu Delete.On.Reboot wystarczy określić ścieżkę zapisu plików, katalogów lub podfolderów, których nie możemy usunąć w tradycyjnych sposób, by dodać je do głównego okna opisywanego programu, a następnie kliknąć przycisk „restart the pc now”, co spowoduje trwałe usunięcie wskazanych danych poprzez ponowne uruchomienie komputera.

Działa na wszystkich komputerach

Delete.On.Reboot jest niewielką aplikacją, która w znikomym stopniu zużywa zasoby naszego peceta, dlatego też można z niej korzystać nie tylko na nowszych, ale również na starszych urządzeniach.

Zawsze pod ręką

Warto wspomnieć, że Delete.On.Reboot może zostać zintegrowany z Eksploratorem Windows poprzez dodanie go do menu kontekstowego z poziomu zakładki „extras”.

Delete.On.Reboot – najważniejsze cechy: