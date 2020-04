BESTplayer — burzliwa historia polskiego odtwarzacza plików filmowych

Polacy nie gęsi i swoje odtwarzacze plików multimedialnych mają i to całkiem udane, bo pamiętające jeszcze lata dziewięćdziesiąte SubEdit-Player i AllPlayer oraz trochę młodszy BESTplayer — zyskały wszystkie sporą popularność. BESTplayer jednakże z nich wszystkich cieszy się największą estymą, co najlepiej widać po pełnych pozytywnych wrażeń komentarzach użytkowników na różnych stronach internetowych. Niestety w większości te peany pochwalne mają już znaczenie archiwalne, bo program ostatnimi czasy ma coraz gorsze wyniki pobieralności. BESTPlayer tak czy inaczej, to już legenda polskiego internetu i pasuje przedstawić okres jego dotychczasowej działalności.

Piękno tkwi w prostocie

W pierwszych latach XXI wieku w naszym kraju powstało mnóstwo kultowych już serwisów internetowych oraz programów komputerowych. Tendencja ta dotyczy również BESTplayera, którego pierwsza wersja została wydana w 2001 roku. Jego twórcą jest Karol Winnicki — postać kontrowersyjna, ale przy okazji zdolny programista. Dzięki niemu BESTplayer stał się najlepszym w swoim czasie odtwarzaczem plików wideo, który już w wersji 1.0 działał lekko, prosto i sprawnie. Dlatego i dzisiaj świetnie sprawdza się na słabszych komputerach, których kilkanaście lat temu w Polsce było bez liku. Player wyróżnia się też brakiem instalatora oraz mikroskopijną wielkością pliku wykonalnego — na początku 300 kilobajtów a teraz 1,07 megabajtów. Przez to jest idealny do przenoszenia na pendrajwie. Najważniejsze jednak, że minimalizm obsługi BESTPlayera od samego początku nie koliduje z jakością odbioru odtwarzanych na nim filmów w formacie MP4, AVI, WMV czy MKV. Jednak program przez jakiś czas miał jedną wadę, wynikającą z tego, że nie potrafił automatycznie ściągać napisów do plików filmowych. Zmieniło się to w marcu 2008 r., kiedy doczekał się udoskonalonej wersji 2.02.

Od tego czasu BESTPlayer posiadał już wszystko, żeby ponad 10 lat temu zadowolić ludzi, lubiących oglądać filmy zapisane na twardych dyskach swoich komputerów. A wynikało to z tego, że naówczas mnóstwo ściągało się plików filmowych bez polskiego lektora. BESTPlayer zatem pomagał rzeszy Polaków w przetłumaczeniu setek hitów kinowych pobranych w sieci. Po tych poprawkach program miał rekordowe liczby pobrań i wszystko wskazywało, że ta tendencja potrawa przez długi czas.

Nieudana zbiórka

Jednak miesiące mijały i BESTPlayer wymagał dalszych usprawnień w swym działaniu. Dlatego Kamil Winnicki w okresie pomiędzy wrześniem 2009 a kwietniem 2010 zaczął nawoływać do finansowego wsparcia dalszego rozwoju programu. Akcję tę organizowano na Wykop.pl gdzie użytkownicy serwisu uzbierali razem 25 940 złotych.

Niestety jak się później okazało mająca z tych pieniędzy powstać wersja 2.30 nigdy nie ujrzała światła dziennego, pomimo tego, że Winnicki na jej stworzenie otrzymał blisko 26 000 zeta. Tak więc owa akcja crowfundingowa zakończyła się totalnym fiaskiem! Nastąpiła więc wielka konsternacja, w efekcie czego Wykopowicze poczuli się oszukani, a autor programu na jakiś czas zniknął. W 2013 roku Karol Winnicki w odezwie pisemnej zobowiązał się natomiast jak najszybciej zwrócić pieniądze zainteresowanym darczyńcom:

„Drodzy Wykopowicze, Dziękuję, że kolejny raz dajecie o sobie przypomnieć. Sprawa jest bardzo przykra, ponieważ nigdy nie miałem złych intencji, a z powodu różnych problemów wyszło tak jak sami widzicie. Bardzo przepraszam, że to się tak przeciąga. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się jeszcze wypuścić BESTplayera 3.0. A na razie wszystkie osoby, które chciałby otrzymać zwrot kasy, proszę o maila na: zwrot@bestplayer.com.pl, Karol Winnicki”

Później Winnicki założył prywatną grupę „BESTplayer - sprawy prawno-organizacyjne” gdzie do tej pory są wyjaśnianie wszystkie kwestie prawne dotyczące tej zbiorki, aczkolwiek krążą słuchy, że osoby domagające się zwrotu pieniędzy są tam banowane. Z zewnątrz ciężko jednak ocenić jak to wszystko naprawdę się przedstawia, ale po lekturze artykułów na Wykop.pl (2016) oraz Bezprawnik.pl (06.12.2015 i 18.08.2016) sytuacja wydaje się mocno skomplikowana.

Wieczna beta

Wszystkie te zawirowania spowodowały, że BESTPlayer już od 10 lat jest dostępny tylko w wersji beta i na dzień dzisiejszy mocno przegrywa konkurencję z bardziej rozbudowanymi odtwarzaczami plików multimedialnych, do których można zaliczyć: VLC media player, PotPlayer czy nasz AllPlayer. Inna sprawa, że czas świetności BESTPlayera datuje się na okres panowania Windows XP. Później już nie było tak dobrze — i o ile na Viście oraz „Siódemce” program jeszcze stabilnie chodzi(ł), to na Windows 8 i 10 podczas jego obsługi pojawiają się problemy z wyszukiwaniem napisów z internetu i inne crash'e. Sytuację tę ratuje zaś tylko wgranie odpowiednich kodeków.

Lecz pomimo tego BestPlayer ciągle jest używany przez wiele tysięcy ludzi w Polsce ceniących go za wielką prostotę obsługi. Myślę też, że potrawa to jeszcze dobre kilka lat, bo fanów retro-programów nad Wisłą ciągle przybywa. Ponadto player na starszych systemach Windows ciągle oferuje bardzo dobrą jakość odbioru ściągniętych z internetu filmów.

Kończąc

Jestem ciekaw czy wśród Was są jeszcze użytkownicy BESTPlayera? Nasuwa się przy tym też pytanie, jak się odnosicie do używania odtwarzaczy plików multimedialnych w dzisiejszych czasach. Wszakże mało kto już ogląda filmy zgrane z torrentów czy warezów. A taki BESTPlayer czy inne playery głównie do tego służą.