Free chess software — najlepsze darmowe szachy dla linuksiarzy

W latach 2017-2018 w trzech częściach przedstawiłem ponad trzydzieści windowsowych programów szachowych. Pomimo ich ogromnej liczy, jednak tylko trzy z nich nadają się do użytkowania na Linuksie. Tak więc w tej publikacji postanowiłem, przedstawić najlepsze linuksowe programy szachowe, przy okazji opisując stopień ich trudności. Myślę, iż ten 10-programowy zestaw powinien zadowolić wszystkich szachistów, korzystających z Linuksa. Tym bardziej że w naszym kraju takowej listy jeszcze nikt nie sporządził.

Arena Chess

Arena to w tej chwili najlepszy program szachowy zarówno na Linuksie, Windowsie, jak i Macu. Zresztą o bogatym spectrum możliwości tego programu można byłoby napisać oddzielną publikację. Ja tutaj natomiast skupię się na samych konkretach. A więc Arena umożliwia prowadzenie rozgrywek z wykorzystaniem różnych silników szachowych (np. Stockfish czy Houdini) oraz oferuje użytkownikowi dokładną analizę wcześniej przeprowadzonych partii. Program ponadto jest wyposażony w nowatorski interfejs użytkownika i posiada bardzo dobre polskie tłumaczenie — autorstwa Roberta Gieracha — którego spolszczenie można dokonać według zawartego tutaj opisu (link). Jeżeli chodzi o samą grę na Arenie — to poziom komputerowego przeciwnika reguluje się od podstawowego, aż po arcymistrzowski (w 8-stopniowej skali). Na programie można też zagrać w Szachy 960 tzw. fischerowskie oraz skorzystać z różnych samouczków podnoszących poziom gry. Tak więc Arena jest świetnym rozwiązaniem dla każdego internetowego szachisty niezależenie od prezentowanych umiejętności.

Poziom trudności: zróżnicowany . Wygląd: modernistyczny . Ocena ogólna: 6/6 . Download (LINK)

ChessV

ChessV stanowi trochę mniej popularny linuksowy program do gry w szachy. Jednak to, że ma małą popularność wcale nie znaczy, iż jest gorszy od tych „na topie”. ChessV bowiem jest wyposażony w bardzo dobry silnik szachowy, dzięki czemu gwarantuje odpowiedni poziom gry. Program przy tym jest regularnie aktualizowany, ma fajny futurystyczny interfejs i oferuje możliwość grania w liczne odmiany szachów (np. szachy Casablanci). ChessV jest zatem odpowiednim programem dla amatorskich szachistów z rankingiem 1300-1700 FIDE. A że takich jest wielu, toteż całkiem prawdopodobne jest, iż z każdym rokiem popularność tego programu będzie rosła wśród linuksowej braci szachowej.

Poziom trudności: średniozaawansowany . Wygląd: klasyczny . Ocena ogólna: 4,5/6 . Download (LINK)

Eboard

Eboard ma stosunkowo prosty interfejs, który zawiera kilka alternatywnych motywów graficznych. Za pomocą tego klienta szachowego można grać przeciwko komputerowi, serwerowi zdalnemu lub bezpośrednio z innym użytkownikiem programu. W tym ostatnim przypadku gracze mogą się ze sobą komunikować, korzystając z pola wprowadzania tekstu w lewym dolnym rogu. Eboard — co mi się w nim najbardziej podoba — w przystępny sposób pozwala nauczyć kogoś gry w szachy. Bowiem podpowiada jak najlepiej odtworzyć całą grę (wykonać tzw. debiut szachowy) oraz objaśnia strategię gry i sposób poruszania się szachowymi figurami. Zważywszy na to, Eboard jest najlepszym programem linuksowym dla uczących się podstaw szachowych.

Poziom trudności: podstawowy . Wygląd: klasyczny . Ocena ogólna: 5,5/6 . Download (LINK)

GNOME Chess

GNOME Chess to otwarte i swobodnie dystrybuowane oprogramowanie graficzne, które zostało zaprojektowane do grania w szachy w środowisku graficznym GNOME. Program obsługuje szeroką gamę silników szachowych (najlepiej działając na Crafty). GNOME Chess jest przy tym wyposażony w niesamowitą grafikę 2D i 3D, zgodną z wytycznymi HIG (Human Interface Guidelines). Jeżeli chodzi o samą grę, użytkownik może na programie grać z komputerem na wybranym przez siebie poziomie trudności i według preferowanego czasu trwania rozgrywki. GNOME Chess sam w sobie prezentuje się bardzo ładnie (oferujące kilka wymiennych plansz gry), jeżeli chodzi o samą grę, jednak jest bardziej przystosowany dla amatorskich graczy niż profesjonalistów. Swoją drogą stanowią oni większość toteż nie dziwne, że program cieszy się całkiem sporą popularnością.

Poziom trudności: podstawowy/średniozaawansowany . Wygląd: trójwymiarowy . Ocena ogólna: 4,7/6 . Download (LINK)

GNU Chess

GNU Chess działa na licencji open source, zresztą zważywszy na nazwę, nie mogłoby być inaczej. Program ma już swoje lata, bo został napisany przez Stuarta Cracrafta w połowie lat osiemdziesiątych, w tej dekadzie dołączył też do niego John Stanback, który wniósł swój własny kod do wersji 2 i 3. W następnym czasie dziesiątki programistów go ulepszyło, dlatego reprezentuje wysoki poziom gry szachowej. GNU Chess ponadto wabi użytkownika minimalistycznym nie męczących oczu interfejsem i niezawodnością w działaniu — a to na dłuższą metę jest bardzo ważne w graniu. Dlatego, choć może nie jest wybitny, to w kategorii linuksowych programów jest jednym z najbardziej lubianych.

Poziom trudności: zróżnicowany . Wygląd: klasyczny . Ocena ogólna: 4,9/6 . Download (LINK)

KnightCap

KnightCap stanowi moje ostatnie odkrycie wśród szachowych gier na Linuksa. Program ma ciekawą grafikę 3D, którą można dostosować, pobierając nowe motywy bezpośrednio z panelu konfiguracji. KnightCap nie jest jednak programem na pokaz, bo przede wszystkim świetnie służy do treningu szachowego. Tak się stało dzięki zastosowaniu w nim algorytmu lambda, dzięki czemu wielu szachistów poprawiła na nim swoją grę — w niektórych przypadkach nawet o kilka poziomów. KnightCap jest zatem dedykowany głównie do bardziej zaprawionych szachowo linuksiarzy — takich na poziomie 1800-2200 FIDE, którzy ciągle chcą piąć się w górę pod względem swych umiejętności.

Poziom trudności: zaawansowany . Wygląd: trójwymiarowy . Ocena ogólna: 5,5/6 . Download (LINK)

Lucas Chess

Lucas jest bardzo popularnym programem szachowym na Windowsie, jednak nie każdy wie, że i na Linuksie można z niego korzystać. Toteż linuksiarze powinni się z tego powodu bardzo się ucieszyć, gdyż ów program oferuje bogaty zestaw funkcji poprawiających jakość treningu szachowego. Lucas oprócz tego umożliwia rozegranie partii rankingowych, towarzyskich oraz z wieloma silnikami szachowymi. Podczas rozgrywki z komputerem użytkownik ma 9-opcji ustawienia poziomu gry — od podstawowego do arcymistrzowskiego. Lucas świetnie się sprawdza też do nauki gry, dzięki szeregowi samouczków szachowych i zabaw treningowych Zważywszy na tak szeroki zakres oferowanych możliwości, mogę go więc polecić jako jeden z najlepszych programów na dystrybucje linuksowe... i nie tylko.

Poziom trudności: zróżnicowany . Wygląd: klasyczny . Ocena ogólna: 5,5/6 . Download (LINK)

PyChess

PyChess jest w pełni funkcjonalnym klientem, do tego stopnia, że może być nieco onieśmielający dla nowicjuszy komputerowych. Zresztą z samego założenie program ten jest dedykowany dla bardziej wprawionych graczy. PyChess bowiem współpracuje z silnikami kompatybilnymi z Xboard, takimi jak Stockfish, a także posiada alternatywnie własny silnik szachowy. Poza grą z samym komputerem na programie można także grać online za pomocą serwera FICS. PyChess oferuje także różne poradniki szachowe, co go czyni bardzo dobrym „doradcą” bardziej wyszukanych zagrywek. Dlatego proponuje sprawdzić szerokie spectrum jego możliwości bardziej wprawionym szachistom linuksowym.

Poziom trudności: zaawansowany . Wygląd: klasyczny . Ocena ogólna: 5,2/6 . Download (LINK)

SCID

SCID napisany w języku C++ jest świetnym programem dla analityków szachowych. Ma opcje dowolnego wyboru czcionki, rozmiaru, jak i koloru planszy oraz oferuje ciekawy tryb treningowy „mata w X ruchach”, polegający na tym, że zadaniem gracza jest wygranie ustawionej partii w określonej liczbie ruchów. SCID ponadto ma polską wersją językową, a jego baza liczy ponad 80 tysięcy gier. Zatem dla szachistów lubujących się w analizowaniu rozgrywanych i rozegranych partii jest wręcz idealnym rozwiązaniem.

Poziom trudności: średni/zaawansowany . Wygląd: klasyczny . Ocena ogólna: 5/6 . Download (LINK)

Xboard

Xboard jest jednym z najstarszych graficznych klientów szachowych dla systemu Linux. Od strony technicznej i wydajnościowej, ciągle trzymającym wysoki poziom, choć dla co niektórych osób posiada nazbyt archaiczny wygląd GUI. Mimo to ciągle bardzo wielu użytkowników instaluje Xboard na Linuksie, z bardzo ważnego powodu: ze wszystkich programów jest najłatwiejszy do zainstalowania i prawdopodobnie najszybszy w użyciu na starszych komputerach. A co najważniejsze program pod względem szachowym ciągle dużo oferuje, dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla średniozaawansowanych i profesjonalnych szachistów.

Poziom trudności: średni/z aawansowany. Wygląd: klasyczny . Ocena ogólna: 5,5/6 . Download (LINK)

