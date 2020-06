Joel Spolsky — kasiasty guru programistów... i użytkowników Excela

Choć nie wszyscy słyszeliście o bohaterze tej biografii. To wśród większości programistów, deweloperów i excelsiarzy nazwisko Spolsky'ego jest bardzo cenione. Niewątpliwe wpływ na to mają jego nowatorskie wynalazki oraz specjalistyczne książki i wykłady. Ponadto jest on twórcą wielce poczytnego bloga na temat rozwoju oprogramowania i ma wielką smykałkę do biznesu. Sami więc widzicie, że Joel Spolsky to postać mająca spore zasługi. Bez zbędnego przedłużania zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do poczytania o najważniejszych faktach z jego życia.

Wczesne lata w dwóch krajach

Avram Joel Spolsky urodził się w 1965 roku w mieście Albuquerque w Nowym Meksyku w rodzinie żydowskiej. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych do 15 roku życia — wtedy rodzice postanowili wrócić do ojczyzny w Izraelu i wraz ze swoim jednym dzieckiem rozpocząć nowe życie. Po przeprowadzce do Jerozolimy Joel świetnie radził sobie z informatyką i innymi naukami ścisłymi. Dzięki temu z powodzeniem brał udział w wielu olimpiadach informatyczno-matematycznych. Pomimo tych naukowych sukcesów zaraz po ukończeniu szkoły średniej niepocieszony Spolsky musiał dwa lata spędzić w armii izraelskiej. Fakt ten odcisnął głębokie ślady na jego psychice — a największą traumą podczas służby wojskowej było dla niego przymusowe wykonywanie skoków spadochronowych.

Powrót do Stanów i wypromowanie w Microsoftcie

W 1987 roku Joel wrócił do Ameryki, aby studiować programowanie na renomowanym Uniwersytecie Pensylwania. Po roku jednak z przyczyn nie do końca jasnych porzucił tamtejsze studia. Kolejnym miejscem do nauki dla Spolsky'ego był uczelnia Pierson College na Yale University w New Haven, gdzie w 1991 r. stał się dyplomowanym programistą. Natychmiast po ukończeniu studiów otrzymał ofertę pracy w Microsoftcie, w dziale rozwoju oprogramowania Microsoft Excel. Spolsky w związku z tym przeniósł się do Nowego Jorku, ale wcześniej postanowił udać się w wycieczkę rowerową po Ameryce, która trwała kilka miesięcy. Po tym zapadającym w pamięć tourze pełen weny zaczął kierować strategią Microsoft Visual Basic for Applications. Szczytowym osiągnięciem Spolsky'ego w Microsofcie było wprowadzanie w życie idei programu Excel Basic, nad którym pod jego wodzą pracowało kilkanastu programistów. Jednakże w 1993 r. odszedł on z pracy w imperium Billa Gatesa i następnie pracował jako konsultant w telewizyjno-filmowym konglomeracie Viacom (1995-1997), a później został kierownikiem zespołu oprogramowania u dostawcy usług internetowych Juno (1996-1999).

Dalsza kariera

W 2000 roku Spolsky postanowił założyć firmę Fog Creek Software, zajmującą się pomaganiem najlepszym programistom na świecie w tworzeniu lepszego oprogramowania. Dzisiaj kojarzoną z takimi projektami jak: FogBugz, Kiln, Copilot i Glitch, a także z dwoma dużymi spin-offami Trello i Stack Overflow.

20 lat temu Spolsky zaczął również prowadzić bloga „Joel on Software”, który później stał się znany na całym świecie anglojęzycznym. Nawiasem mówiąc, ten blog jest jednym z pierwszych w Internecie, w którym administratorem stał się znany biznesmen; nikt w tym czasie nie wierzył, że taka aktywność może zwiększyć popularność i pieniądze w portfelu. Na szczęście nie przeszkadzało to Spolskiemu, który dzisiaj jest jednym z najbardziej znanych blogerów internetowych. Od dwóch już dekad na swoim blogu omawiającym z wielkim znawstwem tematu problemy z programowaniem i rozwój oprogramowania w systemie Windows. Choć Joel czasami pisze na nim o bardziej lajtowych rzeczach, choćby związanymi ze swoimi poza branżowymi zainteresowaniami.

Ponadto Spolsky jest bardzo cenionym autorem książek dla programistów. Stało się tak już 19 lat temu, z chwilą jego pisarskiego debiutu „User Interface Design for Programmers”. W ciągu następnych lat Joel wydał jeszcze 4 książki, które nadal są popularne wśród programistów na całym świecie. W tym trzy zostały przetłumaczone na języki polski: Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty (2004), Sztuka pisania oprogramowania. Wybór i redakcja Joel Spolsky (2007), Programista poszukiwany. Znajdź i zatrudnij najlepszego! (2011).

Spolsky w świecie programowania jest jednak nie tylko znany jako świetny bloger i autor książek. Bowiem zyskał spory aplauz z wymyślenia w języku C algorytmu „Schlemiel the Painter's” pod koniec 2001 r., którego nazwę oparł na żartobliwym podaniu żydowskim. A osiem lat później razem z Jeffem Atwoodem założył Stack Exchange Network, aktualnie grupującej ponad 100 serwisów typu „pytanie-odpowiedź”. Spolsky był jej dyrektorem generalnym w latach 2010-2019, a od października pełni rolę prezesa. Co ważne częścią SEN jest portal Stack Overflow, który pomaga programistom na świecie dzielić wiedzą i zdobywać kolejne poziomy wtajemniczenia.

W 2011 r. Spolsky stworzył zaś aplikację internetową Trello, dającą kontrole nad wszystkimi projektami w pracy i w domu. Niezależnie od tego czy ktoś zarządza zespołem w firmie, pisze scenariusze lub tworzy listę zakupów. Trello stanowi zatem wielce przydatną pomoc w organizowaniu i doprowadzaniu spraw do samego końca. Nie dziwne, że Spolsky sprzedał tę innowacyjną aplikację firmie Atlassian w styczniu 2017 roku za bagatela 425 milionów dolarów.

Popularność w Polsce

Spolsky w naszym kraju jest bardzo ceniony w środowisku programistyczno-naukowym. Dobitnym tego przykładem jest, iż swego rodzaju hołd na portalu dobreprogramy oddał mu starszy inżynier ds. oprogramowania Kami J. Dudek vel wielkipiec (dossier). W jednym z akapitów artykułu „Ciężki los cyfrowej typografii w erze wektorowych dinozaurów”, pisząc z wielką emfazą, iż: „Doskonały artykuł wprowadzający do tematyki Unicode napisał Joel Spolsky. Wypełnia on dokładnie te braki, które posiadają osoby nieobeznane z tematem i nie popada w nadmierną encyklopedyczną szczegółowość, jak wiele otępiających artykułów na Wikipedii”. Redaktor DP pełen zachwytu do tego dodał: „Chciałem swego czasu wysłać podziękowanie za ten artykuł, ponieważ używałem go jako pomoc naukową, ale okazało się, że autor jest szefem portalu Stack Overflow, co oznacza, że musiałbym mu podziękować za znacznie więcej”. W Polsce działania Spolsky'ego nie są obojętne również użytkownikom Wykopu, którzy 5 miesięcy temu gremialnie punktowali jego prezentację na YouTube pt. „You Suck at Excel with Joel Spolsky” - będącą świetnym wprowadzeniem dla osób sporadycznie korzystających z Excela. Progamista bowiem w przejrzysty sposób przedstawił w niej sporo tricków, które ułatwiają korzystanie z niego początkującym użytkownikom.

Na co dzień

Przez większość czasu, według samego Spolsky'ego, spędza przy komputerze. Na swoim blogu często dzieli się przy okazji wrażeniami z wydarzeń, a także opowiada czytelnikom o sobie; przede wszystkim w swoim życiu uwielbia „muzykę, programowanie i komunikowanie się z inteligentnymi ludźmi”. Wiadomo również, że Spolsky nie pije alkoholu, nie pali i prowadzi aktywny tryb życia. Dlatego uwielbia podróże po egzotycznych krajach... i skoki spadochronowe, których tak w wojsku nienawidził — od taka przekora losu.

A jeżeli chodzi o sprawy branżowe w 2016 r. Spolsky ogłosił mianowanie Anila Dasha nowym dyrektorem generalnym Fog Creek Software, samemu zostając członkiem firmy. Od tego czasu firma została przemianowana na Glitch. Spolsky aktualnie zaś przewodniczy w Stack Overflow i HASH.

Tak więc

Joel Spolsky to ceniony konsultant i doświadczony kierownik projektów programistycznych, z którego usług korzysta wiele firm i specjalistów. Jest przy tym jednym z najbardziej rozważnych autorów piszących na temat wytwarzania oprogramowania. A z jego przemyśleniami na temat zatrudniania pracowników w praktyce zapoznaje się każdy, kto planuje rekrutację programistów. Zatem Spolsky stanowi niezwykle ważną postać w branży informatycznej. Dlatego powinniście się zainteresować jego książkami, publikacjami, wykładami oraz dorobkiem programistycznym.