Jurij Niestierienko — kontrowersyjny propagator antyseksualizmu

Jurijowi Niestierience pomimo jego kontrowersyjnych poglądów i różnych dziwactw nie można zarzucić, że jest nieaktywną postacią, gdyż od wielu lat udanie łączy karierę pisarza i programisty będąc przy tym zadeklarowanym działaczem ruchu antyseksualistów i antyputinowskim opozycjonistą. Ta wielowymiarowość uzdolnień i radykalizm postaw powoduje, iż jego działania często przyciągają uwagę w Rosji i Stanach (coś jak u nas w przypadku Janusza Korwin-Mikkego). Bacząc na tę niesamowitość, postanowiłem opisać najważniejsze fakty z życia tego zamerykanizowanego Rosjanina.

Wczesne życie

Jurij Leonidowicz Niestierienko, znany również jako George Yury Right, urodził się 9 października 1972 r. w Moskwie. Niestierienko jak przystało na nietuzinkową postać, od najmłodszych lat był wszechstronnie uzdolniony. Dlatego w szkole podstawowej wykazywał spory potencjał zarówno w przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych. Objawiało się to tym, że wygrywał silnie obsadzone olimpiady matematyczne i informatyczne, a jego wiersze wielokrotnie zdobywały nagrody na Ogólnorosyjskim Konkursie Poezji Młodzieżowej im. Puszkina. Jurij miał przez to problem z wyborem odpowiedniej dla siebie szkoły średniej i po długim zastanowieniu ostatecznie wybrał szkołę fizyki nr 542, którą ukończył z bardzo dobrym stopniami w 1989 roku. To pozwoliło mu podjąć studia cybernetyczne w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno-Fizycznym (MEPhl), które skończył w 1995 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera cybernetyki technicznej i elektrotechniki.

Antyseksualista, programista, twórca gier

Niestierienko zaraz po studiach zajął się programowaniem i tworzeniem gier. W 1995 r. utworzył w sieci Fidonet echokonferencję (ru) RU.ANTISEX, gdzie ukształtowała się społeczność internetowa antyseksualistów i powstały ich grupy dyskusyjne. Jurij mocno zaangażowany w sprawę zestawił także FAQ tej echokonferencji. Od 2000 roku opracowywał natomiast scenariusze popularnych gier komputerowych, wśród których znalazły się tak cenione przez rosyjskich giermaniaków tytuły, jak: „Kosmiczni strażnicy”, „Ivan Lozhkin: cena wolności”, „Space Rangers” i „FIDO”. Przez lata był też jednym z wiodących autorów publikacji multimedialnych poświęconych grom komputerowym wydanych w czasopismach: „GEM”, „Playhard.ru” i „Magazyn SBG”. Ostatnimi czasy pisze zaś recenzje undergroundowych gier dla serwisu „7 wilków”.

Dorobek literacki

Jurij Niestierienko od blisko 30 lat jest autorem powieści, prac humorystycznych i poezji. Największą renomę przyniosły mu książki w gatunku science fiction, a w szczególności: „Polowanie na wyspę (Pilot z granicy)”, „Błąd Pillena Lee”, „Czarne bagno”, „Czas miecza”, „Bluszcz na ruinach” i „Skrzydła”. Jego krótkie humorystyczne opowiastki o programistach i programowaniu („Projekt Genesis”, „Jeśli programiści budowali domy”, „WinWars 2002”, „Pieśń młodzieży programistycznej” itp.) również zyskały dużą popularność... z czego ich autor nie do końca jest zadowolony. Niestierience, albowiem nie podoba się, gdy jest nazywany komikiem i wielokrotnie podkreślał, że tworzy humorystyczne opowieści tylko ze względu na pieniądze. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż Jurij w swoich poważniejszych książkach aktywnie manifestuje filozofię indywidualistycznego racjonalizmu. Zresztą sam siebie nazywa „przedstawicielem nieludzkiego nurtu w literaturze” i „specjalistą od nieszczęśliwego końca”. Natomiast wśród swoich najwybitniejszych dzieł, które w pełni określają jego światopogląd i filozofię wymienia powieści „Hubert Alles”, „Werdykt” i „Połącz”. Jak nie trudno odgadnąć wszystkie z tych książek pod względem fabuły nie należą do zbyt wesołych.

Niestierienko jest tak samo autorem szeregu artykułów dziennikarskich (m.in. „Koniec epoki kamienia”, „Inteligencja”, „Mit praw człowieka”, „Syndrom politycznego niedoboru odporności”, „O rosyjskiej idei narodowej”). Ponadto wydał setki wierszy w kilku tomikach i uważany jest za jednego z najlepszych współczesnych rosyjskojęzycznych poetów. Jego fantastyczne powieści zostały opublikowane w czasopismach: Science and Life, Chemistry and Life, The World of Fantasy, Hazard, Technique-Youth, Reality of Fiction, Rural Youth, Threshold, Salon, a także w zbiorach wybranych autorów m.in. Russian Fantasy 2006, Fantasy 2007, Russian Fantasy 2007, Russian Fantastic Thriller 2007 (Eksmo). Natomiast humorystyczne prace ukazały się w komputerowych i growych pismach takich jak: „Computerra”, „Upgrade”, „New Crocodile”, czy „Gambling”.

Poglądy filozoficzne

Wielu czytelników Niestierienki krytykuje fanatyzm przesłania jego książek. Nie wszyscy są gotowi zaakceptować choćby tego, że jest żarliwym przeciwnikiem wszelkich stosunków seksualnych, ponieważ odbiera pożądanie za formę narkomanii i trzyma się przekonania, iż stosunki płciowe powinny być zlikwidowane na całym świecie. Ale to nie wszystko jest on także zwolennikiem kary śmierci oraz uważa, że w każdym przypadku kobiety mają prawo do aborcji a ciężko chorzy ludzie do eutanazji.

Obłąkany wzrok - jest znakiem rozpoznawczym Niestierienki.

Niestierienko jest przy tym otwartym zwolennikiem rasizmu, uważając, że naukowo i racjonalnie jest słuszny. Twierdzi też, iż „kolorowi” mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mają niższy poziom IQ oraz wykazują wyższą kryminogenność.

Jewgienij w swoim amerykańskim mieszkaniu.

W udzielanych wywiadach Niestierienko najczęściej przedstawia się jako żarliwy przeciwnik wszystkiego, co można przypisać „zbiorowości stada”. Krytykuje komunizm, sprzeciwia się wszelkim religijnym ortodoksom (dotyczy to zarówno islamizmu, jak i prawosławia). Po 2000 roku stał się też enfant terrible w rodzimym kraju z powodu częstej krytyki rządów Putina. W sumie w autokratycznej Rosji to nie dziwne, albowiem głosi on, że za putinowskich rządów społeczeństwo rosyjskie stało się „głęboko patologiczne” i określa liczbę „przyzwoitych” osób mieszkających na terytorium Rosji do nie więcej niż 5% populacji. Niestierienko często przy tym krytykuje przychylną Putinowi partię Jednej Rosji oraz potępia stanowisko Rosjan wobec konfliktu na Ukrainie i uważa, że wina w konflikcie rosyjsko-gruzińskim leżała całkowicie po stronie rosyjskiej. W Rosji wielu wysoko postawionych osób nie zgadza się z poglądami Niestierniki, twierdząc, że jego artykuły i publikacje zostały opłacone przez siły opozycyjne. Coś w tym jest z prawdy, bo on na swojej oficjalnej stronie internetowej otwarcie deklaruje, że jest gotów współpracować z wszelkimi siłami antyputinowskimi (z wyjątkiem komunistów). Jest przy tym niezrzeszony i zasadniczo nie dołącza do żadnej partii politycznej i nie jest członkiem żadnej organizacji.

George Yury Right

Ze względu na coraz większą awersję do sytuacji panującej w ojczyźnie Jurij Niestierienko podjął decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. W wyniku tego złożył wniosek o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych i po uzyskaniu zgody Amerykanów zaczął żyć za oceanem. W taki sposób od 2010 r. mieszka i pracuje w mieście West Palm Beach w stanie Floryda. W lutym 2018 r. zmienił też nazwisko i oficjalnie stał się znany jako George Yury Right, ostatecznie zrywając więzy ze swoją ojczyzną. Z tego co wynika jego życie w USA jest raczej skromne, a głównym źródłem jego dochodów jest kolekcja dzieł sztuki.

Podsumowując

Polityczny aktywista, racjonalista, kosmopolita, radykalny antykomunista, wróg wszelkich nauk kolektywistycznych i dogmatycznych, będący przy tym zwolennikiem rasizmu oraz zadeklarowanym przeciwnikiem seksu i jakichkolwiek narkotyków (w tym nawet kofeiny). Tyle przeciwstawnych cech a dotyczą jednego człowieka o dwóch nazwiskach. Jednakże Jewgienij Niestierienko vel George Yurij Right — pomimo swojej kontrowersyjności jest świetnym twórcą scenariuszów gier i kultowym pisarzem wśród programistów. Więc dla świata IT wbrew wszystkiemu to całkiem pożyteczna postać.