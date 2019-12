Mateusz „j00ru” Jurczyk — kolekcjoner kucyków

Polacy mają całkiem spore grono światowej klasy informatyków, wśród których najbardziej utytułowanym jest Mateusz Jurczyk. Ten 27-latek od wielu lat pasjonuje się tematyką bezpieczeństwa komputerowego, a najbardziej wyspecjalizowany jest w metodach odnajdowania oraz wykorzystywania podatności w popularnych aplikacjach klienckich i systemach operacyjnych. Od dobrych kilku lat jest w tym najlepszy na świecie. Zważywszy na to, ów wpis przedstawi życiorys i najważniejsze dokonania tego genialnego informatyka.

Szybkie wybicie

Mateusz Jurczyk zewsząd znany pod pseudonimem j00ru pasję do informatyki wyssał już z mlekiem matki. Wrodzony talent spowodował, iż od najmłodszych lat w tempie ekspresowym chłonął wiedzę w zakresie bezpieczeństwa IT. Jego pierwszy większy sukces nastąpił w 2010 r., kiedy w wieku 17 lat został finalistą silnie obsadzonej ogólnopolskiej olimpiady informatycznej. Rok później został zaś laureatem tego elitarnego konkursu — zajmując 16 miejsce. Był on wtedy uczniem VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Owa placówka cieszy się renomą wylęgarni ludzi, którzy robią karierę naukową — czego spektakularna kariera j00ru w branży IT security jest najlepszym przykładem.

Jurczyk zaczął ją robić już jako nastolatek — w latach 2009-2011 był analitykiem do spraw bezpieczeństwa IT w Hispasec Sistemas, a następnie od 2012 do 2014 r. inżynierem bezpieczeństwa informacji w Google. Te pięć lat były dla niego okresem przełomowym, podczas którego w wielkim stopniu rozwinął swoją wiedzę dotyczącą inżynierii wstecznej i zagrożeń bezpieczeństwa systemów operacyjnych. To zaczęło procentować wielkimi sukcesami polskiego informatyka w skali globalnej.

Ważne odkrycia

Za granicą pierwszy raz usłyszano o Jurczyku w kwietniu 2010 r., kiedy razem Gynvaelem Coldwindem (prawdziwe nazwisko Michał Składnikiewicz) znalazł sześć poważnych błędów w systemach Windows, które potem zostały załatane przez Microsoft.

W następnych latach j00ru odkrył i zgłosił luki bezpieczeństwa w sterownikach jądra, komponentach trybu użytkownika, czytnikach dokumentów, edytorach tekstu, przeglądarkach internetowych, wtyczkach do przeglądarek, maszynach wirtualnych, oprogramowaniu antywirusowym, programach i bibliotekach open-source i wielu innych. Większość z nich została udokumentowana w narzędziu do śledzenia błędów P0.

Pwnie-dominator

Jurczyk w przypadku niektórych swoich odkryć został nominowany do Pwnie Awards — najważniejszej nagrody w świecie bezpieczeństwa, której dostanie dla specjalistów IT, znaczy tyle ile Oskar dla filmowca.

j00ru ma na koncie 3 nagrody Pwnie:

Gynvael Coldwind na mikroblogu 4programmers.net bardzo ciekawie opisał kulisy przyznania Jurczykowi trzeciej statuetki Pwnie Awards:

Tu zresztą historia jest ciekawa - j00ru znalazł błąd w czasie gdy pisalismy razem crackme na konkurs Pimp My CrackMe (chodziło o stworzenie fajnego crackme) organizowany przez @Bartosz Wójcik. Wymyśliliśmy dość ciekawą maszynkę wirtualną opartą o PRNG (opkody się zmieniały w pseudo-losowy sposób) oraz tworzone przez nas segmenty "użytkownika" (w rozumieniu segmentów z modelu pamięci x86-32; każdy opkod miał implementacje w osobnym segmencie, co sprawiało, że zdecydowana większość debuggerów nie miała zielonego pojęcia jak to obsłużyć), które Windows umieszczał w LDT (Local Descriptor Table; systemowe segmenty są zdefiniowane w Global Descriptor Table).Oczywiście, jak to w życiu bywa, po zaimplementowaniu tego (co robił j00ru, ja zajmowałem się częścią graficzną crackme, która była stosunkowo bogata) system rzucił niebieskim ekranem. Znaleźliśmy jakiś tam workaround, a po konkursie j00ru dokładnie przeanalizował błąd, i okazało się, że można za pomocą jego doprowadzić do wykonania kodu z uprawnieniami jądra, co zresztą było nietrywialne (http://j00ru.vexillium.org/blog/20_05_12/cve_2011_2018.pdf).The rest is history jak to mówią - konkurs wygraliśmy (http://www.secnews.pl/2011/05[...]iki-konkursu-pimp-my-crackme/), a j00ru zasłużenie dostał Pwnie Award za znaleziony błąd :)Dodam, że crackme rozwiązały przynajmniej dwie osoby, z czego pierwszy zrobił to pa_kt (świetny polski researcher, nota bene nominowany do Pwnie Award za "Most Innovative Research" w 2013):[url=https://gdtr.wordpress.com/20[...]y-j00ru-and-gynvael-coldwind/]https://gdtr.wordpress.com/20[...]y-j00ru-and-gynvael-coldwind/[/url]

j00ru z Gynvaelem Coldwindem

Jurczyk technicznie był już osiem razy nominowany do „Oskara” specjalistów Internet Security — i nikt z konkurencji nie może się z nim równać w liczbie tytułów i nominacji do Pwnie Awards.

Inne ważne osiągnięcia

Jurczyk czterokrotnie znalazł się na liście 100 najlepszych badaczy bezpieczeństwa, którzy w swoich badaniach przyczynili się do rozwoju produktów i usług firmy Microsoft. I tak w rankingu MSRC w 2015 r. (zajął 10 miejsce), 2016 r. (3), 2017 (1), a w 2018 (8). Ponadto w 2015 r. był głównym redaktorem wydanej w 2015 roku książki „Zrozumieć programowanie” Gynvaela Coldwinda oraz jednym z redaktorów i autorów tomu „Praktyczna Inżynieria Wsteczna: Metody, techniki i narzędzia” wydrukowanego w 2016 roku.

j00ru od dobrych kilku lat gra też w turniejach Capture The Flag (w skrócie CTF), które są bardzo popularne wśród osób związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym na całym świecie. W związku z tym współtworzył polski team CTF — Dragon Sector, wraz z którym wygrywał różne konkursy na całym świecie. Zespół ten od 2013 roku jest jedną z najlepszych ekip CTF na świecie, efektem czego od 6 lat jest klasyfikowany na najwyższych miejscach w podsumowaniu CTFtime.org (2019/1, 2018/1, 2017/4, 2016/2, 2015/2, 2014/1, 2013/3). Jak przystało na prekursora tej gry w Polsce brał on udział w zorganizowaniu krajowych mistrzostw CTF we współpracy z konferencją CONFidence w Krakowie w latach 2014-2017. Są to niewątpliwie wielkie osiągnięcia, które powodują, że Polak stał się gwiazdą międzynarodowego formatu, ciesząc się wśród sobie podobnych wielką estymą.

Na co dzień...

Jurczyk pracuje w firmie Google w zespole Projekt Zero, a wolnych chwilach prowadzi bloga związanego z bezpieczeństwem niskopoziomowym, na którym publikuje niezależne artykuły. I jak na światowej klasy specjalistę IS przystało, ma prezentacje na wielu prestiżowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu w tym: Black Hat USA (2013, 2017), REcon, Security PWNing Conference (2016, 2017), SyScan czy Infiltrate.

j00ru podczas tych prezentacji przedstawia swoje osiągnięcia, których z każdym rokiem przybywa. Oby ta pozytywna tendencja trwała jak najdłużej dla jego dobra i chwały polskiej informatyki.

P.S. Wprowadziłem pewne poprawki po konsultacji z Gynvaelem Coldwindem.