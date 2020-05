Parisa Tabriz — irańsko-polska obrończyni bezpieczeństwa Google Chrome

W odróżnieniu od większości znanych hakerów bohaterkę tej biografii nie kusiła nigdy ciemna strona zawodu. Dlatego Tabriz swoją karierę poświęciła ochronie bezpieczeństwa jednej z najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Czyni to nieprzerwanie od wielu lat i fakty są takie, że w tej chwili jest jedną z najważniejszych kobiet w branży IT Security. Tabriz ma przy tym polskie korzenie, co tym bardziej powinno Was zainteresować jej pełnym sukcesów życiorysem.

Lata wczesne

Parisa Tabriz urodziła się w 1983 roku w Chicago w stanie Illinois. Jej ojciec jest lekarzem, który wyemigrował do Stanów z Iranu, a matka pielęgniarką pochodzącą z Polski. Tabriz dorastała na jednym z chicagowskich dzielnic razem ze starszą siostrą i dwójką braci. Co może dziwić, gdy była niepełnoletnią, nie było u niej w domu komputera. Dlatego dorastająca Parisa, zamiast siedzieć godzinami w sieci, zajmowała się malowaniem, rzeźbieniem i uprawianiem sportu. Jednak była przy tym od zawsze umysłem ścisłym i miała świetne oceny z matematyki.

Zważywszy na te logiczne predyspozycje niedziwne więc, że pod koniec szkoły średniej Tabriz zaczęła poważnie interesować się tematyką IT Security. W wyniku tego podjęła studia informatyczne na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign (UIUC), podczas których skoncentrowała się na dwóch obszarach badawczych: w zakresie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych i technologii zwiększających ochronę prywatności. Tabriz o owym czasie stała się współautorką wielu artykułów na te tematy razem z Nikitą Borysowem, a także została aktywną członkinią klubu studenckiego zainteresowanego bezpieczeństwem komputerowym. Działania te natychmiast przyciągnęły uwagę giganta branży informatycznej Google, którego oficjelowie w 2007 r. skłonili Parisę do podpisania pierwszej umowy o pracę. Miało to miejsce kilka miesięcy po tym, jak z celującymi wynikami uzyskała wykształcenie wyższe.

UIUC

Kariera w Google

Tabriz została zatrudniona w Google'u jako Młodsza Specjalistka ds. bezpieczeństwa IT. W tej roli testowała różne produkty internetowe Google w poszukiwaniu błędów i wad, które mogłyby pozwolić różnym atakującym na tworzenie wielu problemów dla użytkowników. Krótko mówiąc, została hakerką, ale w białym kapeluszu tzn. taką co naprawia, a nie szkodzi. Tabriz ze względu na coraz większe doświadczenie w hakowaniu i bezpieczeństwie w Internecie z każdym rokiem zaczęła coraz bardziej piąć się w górę w hierarchii pracowników Google'a. Od 2013 r. jest zaś dyrektorką ds. Inżynierii, odpowiedzialną za to, aby Chrome była bezpiecznym, stabilnym i przydatnym narzędziem do przeglądania internetu na wszystkich urządzeniach.

W tej roli Tabriz oprócz koordynowania prac zespołu inżynierów, którzy dbają o bezpieczeństwo korzystania z Chrome'a; często organizuje seminaria, aby pokazać i wyjaśnić najczęściej spotykane błędy oraz jakie taktyki obronne zastosować, czekając na naprawę usterki. To właśnie dzięki jej staraniom w 2014 r. przyspieszono w Google wdrażanie HTTPS w Internecie, efektem czego już rok później odsetek deszyfrującego ruchu HTTPS wzrósł z 73 do 95% na wszystkich platformach — co wymiernie podniosło poziom ochrony tamtejszych stron internetowych. Tabriz w amerykańskim gigancie informatycznym zarządza także zespołem badawczym ds. Bezpieczeństwa Project Zero, złożonym z zatrudnionych tam analityków bezpieczeństwa, których zadaniem jest wykrywanie luk w zabezpieczeniach typu zero-day. Jako ciekawostkę można dodać, że w zespole tym pracuje nasz światowej klasy badacz bezpieczeństwa — Mateusz „j00ru” Jurczyk.

Poza Google'owe osiągnięcia

Świetna robota w Google'u spowodowała, że Tabriz zaczęła być coraz bardziej doceniania w światowej branży IT. W 2012 r. została wybrana przez Forbes jako jedna z 30 pionierów technologii poniżej 30. roku życia. A następnie stała się konsultantką amerykańskiej usługi cyfrowej White House w celu zwiększenia bezpieczeństwa technologii rządowych. Tabriz w tym czasie została także wykładowczynią w Harvard Kennedy School, gdzie uczyła nieletnich hakować. Od blisko dekady hakerka udziela również wielu wywiadów dla magazynów nie zajmujących tematyką IT, aby pomóc ich czytelnikom zrozumieć świat cyberbezpieczeństwa i technologii. Zważywszy na wagę tych działań, niedziwne jest, że w ostatnich trzech latach spadł na Tabriz deszcz cennych nagród. I tak — w 2017 r. miesięcznik WIRED umieścił Parisę na liście 20 wizjonerów technologii, a rok później trafia do rankingu magazynu Fortune „40 poniżej 40”, listy najbardziej wpływowych młodych ludzi na liście firm. I jak na światowej klasy specjalistkę IT Security przystało, ma prezentacje na najważniejszych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu, na czele z DEF CON oraz Black Hat USA.

Księżniczka hakerów

Te spektakularne sukcesy spowodowały, że Tabriz została nazwana księżniczką hakerów. Ów tytuł zrodzony jest z podwójnej serii czynników: z jednej strony na irańskie pochodzenie nadające jej coś królewskiego; a z drugiej odnosi się do szczególnej zdolności hakerki w poskramianiu wszelkiego rodzaju cyberataków, czyniąc z niej ikonę walki z cyberprzestępczością. Dziś Tabriz w wieku 37 lat, kieruje jednostką 30 inżynierów komputerowych, w swoich działaniach zapewniając jak najlepsze bezpieczeństwo milionom użytkowników, którzy codziennie korzystają z Google Chrome do przeglądania stron internetowych. Te działania nie uczyniły jednak z niej niewolnicy bezpieczeństwa internetowego, ponieważ ma też czas, aby być pasjonatką trekkingu i ekstremalnych podróży. Dlatego nie jest rzadkością widzenie Parisy w siedzibie Google ubranej w buty trekkingowe lub wspinaczkowe, gotową do wyruszenia na nową przygodę.

W ogólnym rozrachunku

To, że Parisa Tabriz w taki niesamowity sposób zaczęła odpowiadać za ochronę najważniejszej przeglądarki internetowej na całym świecie. Jest kolejnym przykładem spektakularnej kariery w branży IT osoby mającej polskie korzenie. A taką niewątpliwie zrobili w Stanach — Jack Tramiel i Steve Wozniak. Urodzony w Łodzi Tramiel był bowiem ojcem wielomilionowych sukcesów firm komputerowych Commodore i Atari. Natomiast mający polskiego pradziadka Wozniak zaprojektował pierwsze komputery Apple, dzięki którym przedsiębiorstwo informatyczne z Cupertino stało się ogólnoświatową marką. Jednak chroniąca bezpieczeństwa Google Chrome — Parisa Tabriz — w odróżnieniu od nich jest u nas bardzo mało znana. Co z racji ogromu jej sukcesów i tego, że jej matka jest Polką, można uznać za coś wręcz nieprawdopodobnego. Liczę zatem, że lektura tej publikacji w jak największym stopniu zmieni tę sytuację i Parisa bardziej będzie kojarzona w naszym kraju. Tym bardziej iż w Polsce przeglądarkę Chrome używa mniej więcej 73,61% użytkowników (dane z grudnia 2019 r.).

A tak na koniec...

Jestem ciekaw — jak Wy jak oceniacie bezpieczeństwo przeglądarki Chrome? Bo według mnie pod dowództwem Parisy Tabriz to bardzo bezpieczna przeglądarka internetowa. Ale jak wiadomo, nie każdy musi się z tym zgadzać.