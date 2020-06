Polskie strony z tekstami piosenek. Od Groove do Tekstowo

Każdy, kto słucha bardziej uważnie piosenek, zwraca uwagę na ich tekst. Albowiem warstwa liryczna danego utworu w głównej mierze decyduje o formie jego przekazu, gdyż muzyka tworzy sam klimat. W głębszym przestudiowaniu polskich i zagranicznych utworów niewątpliwie pomagają strony z tekstami i tłumaczeniami piosenek, które tutaj poniżej przedstawiłem.

Groove

Jest prowadzone przez wielotysięczną społeczność fanów muzyki, którzy chcą wiedzieć, o czym są kawałki, których słuchają. Dlatego teksty ulubionych utworów z tak wielką lubością interpretują. A wyszukuje się je tutaj według podziału gatunkowego (pop, rap, rock) oraz spisu alfabetycznego wykonawców. Na Groove ponadto można znaleźć całą garść ciekawych niusów ze świata muzyki. Niewątpliwie zaletami strony jest wysoka jakość analiz utworów i wygodna wyszukiwarka. Jako minus odbieram natomiast mały wybór analiz tekstów ze sceny metalowo-awangardowej. LINK DO STRONY.

antyteksty

Pasjonaci dogłębnej analizy przetłumaczonych tekstów powinni się także zainteresować tą stroną. Oferuje ona wyszukiwanie wybranego tekstu według wybranej kategorii np. hity, heavy metal, indie pop, alternative rock czy muzyka filmowa. I choć strona nie zawiera dużo tłumaczeń, to pod względem ich dokładności jest jedną z lepszych stron w polskim internecie. Dlatego powinna zainteresować skrupulatnych piewców tłumaczeń anglojęzycznych piosenek, bo właśnie do nich jej oferta jest dedykowana. LINK DO STRONY.

teksciory.pl

Prowadzone przez Interię stanowią bardzo lajtową stronę z tekstami piosenek dla fanów popu, disco polo i komercyjnego rapu. Przyznam, że osobiście z tej strony nie korzystam, ale wiem, że ma ona całkiem spore grono fanów. Jeżeli chodzi o kwestie użytkowe teksty piosenek, które często posiadają dodany teledysk YouTube, znajduje się na teksciorach, według wybranej litery alfabetu oraz popularności i polecenia na wybrany dzień. Dodam jeszcze, że piosenki na tej stronie użytkownicy mogą oceniać w skali procentowej. LINK DO STRONY.

teksty-piosenek.net.pl

To całkiem ciekawa strona zawierająca aktualnie: 1232619 teksty piosenek, 286561 tłumaczenia, 810089 teledysków YouTube - 106872 artystów. Co ważne można na niej znaleźć cały asortyment wykonawców z kraju i za granicy o bardzo dużej rozpiętości gatunkowej. Dlatego na tej stronie dobrze się odnajdą zarówno fan tego, co w radiu się gra, jak i awangardowych brzmień. Dodam jeszcze, że teksty nań wyszukuje się według podziału alfabetycznego nazw utworów. LINK DO STRONY.

tekstowo.pl

Na koniec wypada przedstawić najlepszą stronę z tekstami piosenek w naszym kraju. O potędze tekstowo najlepiej poświadczy fakt, iż w swoich zabiorach zawiera aż 1 703 408 tekstów polskich i zagranicznych wykonawców w większości okraszonych teledyskiem YouTube. A jeżeli chodzi o tłumaczenie obcojęzycznych utworów, jest tutaj PRAWIE WSZYSTKO. Niezależnie od tego czy ktoś słucha popu albo podziemnej awangardy. Na plus tekstowo pasuje także odebrać odświeżoną szatę graficzną i dużą wygodę użytkowania. LINK DO STRONY.

Podsumowując

Myślę, że ten spis polskich stron z tekstami piosenek Wam się przyda. Tym bardziej że niektóre teksty potrafią wywołać nawet dyskusję narodową, czego najlepszym przykładem jest najnowszych utwór Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. A co ważne na takim tekstowo.pl czy teksty-piosenek.net.pl można znaleźć mnóstwo tłumaczeń zagranicznych utworów i to nie tylko w języku angielskim. Z czystej ciekawości jestem przy tym ciekaw — jakie Wy używacie tego typu strony?