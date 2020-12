Upadek portalu SamiecWeb. Wykop stracił kolejnego konkurenta

Agregatorów treści próbujących nieskutecznie powtórzyć sukces Wykopu było całkiem sporo, bo na przestrzeni ostatnich 13 lat dokładnie dziesięć. Nie tak dawno przedstawiłem je w artykule pt. „Upadłe polskie agregatory treści: Kciuk.pl, Wyczaj.to, Strimi.pl i inn...”. Tak się składa, że ostatnimi czasy do tego grona przegrańców dołączył portal SamiecWeb. Jego założyciel Marek Kotoński oficjalnie to ogłosił na fanpage'u samczeruno.pl i forum braciasamcy.pl, które notabene również do niego należą. Kotoński tak obwieścił powody swojej decyzji:



Będzie krótko - nie jestem w stanie utrzymać "na powierzchni" portalu SamiecWeb. I nie chodzi o pieniądze (chociaż to też kwestia bardzo istotna), a o brak organizacji. Ja sam z wielu względów (masakryczna strata czasu na sprawy okołosądowe, hejt itd., prawdopodobnie zespół cieśni nadgarstka, czyli pisanie sprawa mi ból) nie jestem w stanie poświęcić portalowi tyle czasu, ile potrzeba by funkcjonował, a nie stać mnie na pensje dla adminów, którzy by tym profesjonalnie zarządzali. W związku z tym postanowiłem, że najrozsądniej w tej chwili będzie zwinąć ten portal - domena zostanie u mnie, portal w postaci danych też (LINK1), (LINK2).



Dodam, iż tę wiadomość ogłaszam właśnie teraz, gdyż wcześniej żaden z serwisów informacyjnych o tym nie poinformował. Natomiast ja o tym upadku dowiedziałem się przypadkiem, gdy byłem w trakcie kilkutygodniowego oczekiwania na reaktywację SamiecWeb, jeszcze bowiem początkiem listopada portalowy alert głosił, że takowa nastąpi. Jednak jak późniejsze fakty pokazują stało się zgoła inaczej.

Krótka historia działania

SamiecWeb oficjalnie wystartował w kwietniu 2018 roku po byciu kilka miesięcy w fazie beta. Od samego początku portal na wzór Wykop czy Reddit dawał możliwość wklejania artykułów z całej sieci. SamiecWeb zawsze jednakże był niszowym agreagtorem treści, aczkolwiek udało mu się zebrać stałe grono użytkowników. Byli to zwłaszcza fani działalności internetowej jegoż założyciela.

Na stronie głównej portalu SamiecWeb w pierwszej wersji oprócz opublikowanych znalezisk znajdowała się kolumna z polecanymi newsami. Na samej jej górze były natomiast odnośniki do innych stron autorstwa Marka Kotońskiego: Forum (braciasamcy.pl), YouTube (Marek Kotoński Live), Sklep (Strefa Samca - w większości z napisanymi przez niego książkami) oraz Gazeta (Samiec News Magazine). Wszystkie one odnoszą się codziennego życia kobiet i mężczyzn oraz do tematyki samorozwoju. Toteż w pierwszym okresie działania portal zawierał sporo znalezisk poruszających tę tematykę.

W drugiej połowie 2019 roku SamiecWeb zmienił wygląd głównej, efektem czego zniknęły z niej strony, za których działalność odpowiada Kotoński. Portal stał się wtedy w obsłudze typowym agregatorem treści. Jego nowa strona główna była rozłożona według podziału znalezisk: na najnowsze, popularne oraz ich kategorii. SamiecWeb zyskał mikroblog oraz możliwość tagowania znalezisk, a także samoistnie wprowadzał miniaturkę znaleziska (wcześniej trzeba było ją ręcznie wprowadzać). Przyznam, że naówczas bardzo wygodnie korzystało się z niego podczas dodawania wybranych znalezisk. Jednak nie szło za tym zwiększenie liczby odsłon dodanych artykułów.

Czwarty do brydża

Fakty są takie, że w latach 2018-2020 SamiecWeb był czwartym pod względem popularności polskim serwisem internetowym z kategorii tzw. social news. Owszem nie miał szans równać się pod względem popularności z Wykop i Reddit, ale pod względem kliknięć dużo nie odstawał od takiego Lurker. Jednak w ostatnich miesiącach popularność SamiecWeb zaczęła ostro zniżkować, co w ostatecznym rozrachunku spowodowało zamkniecie jego działalności. Choć Marek Kotoński stwierdził, że może kiedyś go reaktywuje. Jednakże jak do tej pory żadnemu z upadłych polskich agregatorów treści nie udało się na nowo odrodzić. Toteż wydaje się mało prawdopodobne, żeby SamiecWeb pod tym względem miał być wyjątkiem. Ale wiadomo cuda czasami się zdarzają.

W Polsce mogą działać co najwyżej trzy serwisy, na które można dodawać linki z ciekawymi treściami

Potwierdza to najlepiej sytuacja z tego roku, gdzie wśród dłużej działających agregatorów treści ostały się jeszcze Wykop i Reddit Polska, a z młodych wilków jeszcze Lurker udaje się godnie działać. Natomiast SamiecWeb właśnie zanotował upadek, a mający zaledwie 6-miesieczny Karab.in działa tylko na pozór. Cóż to nie są dobre czasy na agregatorów treści, zatem korzystajmy z nich póki jeszcze istnieją. Choć żaden z nich nie jest idealny, acz lepsze są te działające z wadami, niż takie co istnieją już tylko z nazwy.