Yaiza Rubio — żywiołowa brunetka, która jest najlepszym hakerem w Europie Południowej

W dzisiejszym wpisie przedstawiam Wam barwny życiorys najsłynniejszej postaci branży IT w Hiszpanii. Yaiza Rubio bowiem łączy w sobie niebanalną urodę z wielkim warsztatem hakerskim. Dzięki temu jest uznawana w swoim kraju za najlepszego analityka ds. cyberbezpieczeństwa i bywa zapraszana na najważniejsze światowe konferencje z zakresu IT Security. Fakty są takie, że Rubio na pewno nie pełni tam roli statystki, bo jej wykłady cieszą się na tych konwentach sporym uznaniem wśród hakerskiej elity. Sami przyznacie, że jak na 33-letnią Hiszpankę jest tego trochę. Bez zbędnych przedłużeń zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do lektury jej biografii.

Niedoszła gwiazda tenisa

Yaiza Rubio Vinuela urodziła się 17 lutego 1987 roku w mieście León. Od najmłodszych lat wielce pasjonował ją tenis. Rubio zaczęła go czynnie trenować, gdy miała cztery lata, a skończyła w wieku 17 lat. Jej wielkim marzeniem było zostać zawodową tenisistką i żeby to ziścić, trenowała pięć godzin dziennie oraz w prawie każdy weekend brała udział w juniorskich turniejach. Rubio jednak z czasem zdała sobie sprawę, że nigdy nie osiągnie mistrzowskiego poziomu gry w tenisa, choćby takiego jak jej rodaczki — Arantxa Sánchez Vicario czy Conchita Martínez. Dlatego ambitna Hiszpanka postanowiła zając się na poważnie inną dziedziną, w której będzie mogła reprezentować najwyższy poziom.

Kiedy zaś Yaiza Rubio dobiegała pełnoletności, wielce zafascynowało ją etyczne hakowanie i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego nastąpiło to tak późno. Ano dlatego, że czynne uprawienie sportu kolidowało u niej z rozwojem innych pasji. Przykładowo Rubio swój pierwszy telefon komórkowy otrzymała w wieku 11 lat, ale nie po to, żeby umilała sobie wolny czas, tylko by rodzice mieli nad nią kontrolę podczas wyjazdów na obozy treningowe. Kontrola ta służyła temu, aby nastolatka jak najlepiej przygotowywała się do egzaminów szkolnych w wolnym czasie od zajęć tenisowych. 9-letnia Rubio na tej samej zasadzie straciła kupiony przez ojca komputer Commodore Amiga 1200, ponieważ według rodziców spędzała przed nim za dużo czasu, co w pewnym stopniu odwracało jej uwagę od nauki i tenisa. Przez to tak naprawdę nie miała ona swojego peceta, dopóki nie ukończyła 18 lat... i o tym, żeby programować, mogła tylko pomarzyć.

Fascynacja tematyką IT i związane z tym osiągnięcia

Yaiza Rubio tak więc dopiero gdy zaczęła regularnie korzystać z komputera, na dobre zdała sobie sprawę, że hacking jeszcze bardziej ją pociąga od tenisa. Zatem w wieku 18-19 lat nauczyła się najważniejszych języków programowania (w tym jej ulubionych C++ i Python) i po zdaniu matury podjęła studia informatyczne. Rubio okazała się wybitną studentką i uzyskała stopnie magisterskie z analizy wywiadu, logistyki, ekonomii obrony oraz prawa nowych technologii i ICT. Po studiach przez kilka lat pracowała w madryckiej firmie ISDEFE, w jednostce rozwoju biznesu hiszpańskiego przemysłu obronnego. Następnie Rubio została analityczką ds. cyberbezpieczeństwa w iberyjskim S21sec. Od 2013 roku pełni zaś tę funkcję na platformie ElevenPaths międzynarodowej firmy Telefónica, gdzie podjęła pracę w sektorze bezpieczeństwa blockchain. Tam Rubio ze swoim zespołem analizuje najniebezpieczniejsze zagrożenia, które istnieją dzisiaj w Internecie. Więc to, czym się zajmuje, pokrywa się z jej etycznym podejściem do hackingu.

Co ważne Rubio na przełomie 2016 i 2017 r. odniosła niewątpliwie duży sukces jako programistka, kiedy wraz z Félix'em Brezo stworzyła w języku Python oprogramowanie OSRFramework, stanowiące zestaw bibliotek do wykonywania zadań Open Source Intelligence. Program ten ma dobrą funkcjonalność i jest bardzo przydatny w odzyskaniu ważnych informacji z sieci.

Międzynarodowa kariera

W 2017 roku Yaiza Rubio natomiast jako jedna z nielicznych hakerek została zaproszona na konferencje DEF CON oraz Black Hat USA. Hiszpanka zaprezentowała na tych prestiżowych konferencjach bezpieczeństwa doskonałą neutralizację ultraniebezpiecznego phishing'u z sieci TOR oraz zestaw narzędzi do śledzenia odcisków palców. Dzięki tym wystąpieniom stała się bardzo popularną twarzą w świecie cyberbezpieczeństwa i ma regularne prezentacje podczas najważniejszych konferencji IT Security.

Rubio w ostatnich latach zrobiła przy tym poważną karierę naukową i jest profesorką uniwersytecką na studiach podyplomowych z zakresu analizy wywiadowczej i bezpieczeństwa informatycznego, oraz została członkinią Instytutu Nauk Sądowych na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie (UAM). Hakerka ponadto w 2017 r. napisała razem z Félix'em Brezo książkę „Bitcoin: technologia blockchain i jej badania”, a także co jakiś czas wydaje publikacje o treści naukowo-technicznej.

Obecnie

Yaiza Rubio pomimo zrobienia międzynarodowej kariery w branży bezpieczeństwa IT ciągle ma czas na normalne życie. Jest wielką fanką filmów z Morganem Freemanem i muzyki grupy pop-rockowej Coldplay, a w wolnym czasie lubi wypoczywać na plaży w Almerii i ciągle grywa w tenisa. Rubio jednakże zdecydowania od zmagań na korcie woli być analitykiem ds. cyberbezpieczeństwa. Natomiast prezentacje na największych konferencjach IT Security, są dla niej równie wielkim wyróżnieniem, jakby występowała na kortach Wimbledonu czy Australian Open.

Na koniec...

Wszystkich chętnych zapraszam do poczytania wywiadów z Yaizą Rubio (Link 1), (Link 2), (Link 3). Polecam je bo są naprawdę ciekawe i dużo odkrywczych rzeczy można się z nich dowiedzieć.