Denuvo DRM wylatuje z kolejnej gry. Wreszcie można zagrać bez obaw o spadki płynności

Świetna gra typu hack&slash, Devil May Cry 5, podobnie jak większość wysokobudżetowych tytułów wydawanych na PC zabezpieczona była oprogramowaniem typu DRM firmy Denuvo. Ma ono zapewnić grom bezpieczeństwo przed crackowaniem w najbardziej newralgicznym okresie, czyli pierwszych dwóch tygodniach. To wtedy wydawcy mogą liczyć na największą sprzedaż.

Niestety Denuvo nie jest rozwiązaniem powszechnie lubianym przez graczy. Wielokrotnie przypisuje mu się negatywny wpływ na wydajność. W przypadku Devil May Cry V można było przez krótki czas w marcu 2019 roku użyć launchera gry bez technologii Denuvo i – co interesujące – według testów płynność gry wzrosła nawet o 20 kl./s. Również ekspert Digital Foundry, Richard Leadbetter, potwierdził, że w tej grze Denuvo obniża wydajność CPU o niecałe 10 procent.

Devil May Cry V, zrzut ekranu z gry, fot. piton24 / Xbox DVR

Właśnie ukazała się mała (zaledwie 21,5 MB) aktualizacja dla Devil May Cry na PC. W zasadzie zmieniło się bardzo niewiele, z wyjątkiem oczywiście tego, że możemy już pożegnać się z Denuvo. Fakt ten wychwycił portal SteamDB, a na oficjalnej stronie gry w sklepie Steam również nie ma już żadnej wzmianki o mechanizmie DRM. Jest to w zasadzie standardowa praktyka usuwania tego zabezpieczenia po około roku od premiery. Inną kwestią jest oczywiście to, czy w ogóle warto je stosować. Wydawcy są póki co – w swoim pragmatyzmie – zdania, że tak.

Na pewno teraz przez usunięcie Denuvo będą mogli przez to odetchnąć z ulgą wszyscy, którzy mają obiekcje wobec tego DRM-u, w tym osoby, które nie miały zamiaru grać w Devil May Cry 5 zanim nie zostanie zdjęte zabezpieczenie. Być może teraz odkryją jeden z najlepszych tytułów 2019 roku, którą Capcom udowodnił, że jest jednym z wiodących twórców gier wideo w branży.

Według najnowszych statystyk portalu IsCracked, średni czas crackowania gry zabezpieczonej Denuvo wynosi obecnie 75 dni. Nadchodząca dużymi krokami remake Resident Evil 3 od Capcomu również będzie wykorzystywał popularny mechanizm DRM.