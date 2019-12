DesktopOK 6.81

Pob​ierz program

DesktopOK to niewielkie, ale przydatne narzędzie, którego główną funkcją jest utrzymywanie porządku na pulpicie systemu Windows. Program ten pozwala szybko i wygodnie zapisać pozycje wszystkich ikon, znajdujących się na naszym pulpicie.

To niewielkie narzędzie kierowane jest do użytkowników, którzy lubią kiedy na ich pulpicie panuje ład i porządek. Dla wielu z nich istotną kwestią poza tym co znajduje się na pulpicie jest również ułożenie poszczególnych ikon aplikacji, gier czy folderów. DesktopOK pozwala zapisać i w razie potrzeby szybko przywrócić układ elementów na pulpicie, np. kiedy uruchomimy grę w niższej rozdzielczości, a jego zawartość zostanie rozrzucona po ekranie.

Na tym jednak możliwości tego programu się nie kończą. Oferuje on także kilka innych, godnych uwagi funkcji, z pomocą których m.in. przeniesiemy aplikacje z paska zadań do zasobnika systemowego, ukryjemy kursor myszki lub ikony na pulpicie w sytuacji kiedy przez jakiś czas nie korzystamy z komputera, a także wykorzystamy rolkę na myszce do sterowania poziomem głośności dźwięku w komputerze.