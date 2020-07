Pobierz program

Desperados: Wanted Dead or Alive to wydany w 2001 roku tytuł, za który odpowiada studio deweloperskie Spellbound Entertainment. Stanowi on ciekawe połączenie gry fabularnej i taktycznej strategii czasu rzeczywistego (RTS). Akcja rozgrywa się tutaj na Dzikim Zachodzie w drugiej połowie XIX wieku.