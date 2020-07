Pobierz program

Destiny 2 to FPS, czyli strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, którą można co prawda ukończyć w pojedynkę, ale całość ewidentnie zaprojektowano pod kątem zabawy w trybie sieciowej współpracy. Zwłaszcza, że poza kampanią fabularną gra oferuje sporo end-game’owej zawartości.

Graj za darmo!

Zarówno podstawowa wersja Destiny 2, jak i dwa oficjalne rozszerzenia (Klątwa Ozyrysa i StrategOS) są dostępne na Steamie zupełnie za darmo. Otrzymujemy więc kilkadziesiąt godzin rozgrywki bez uiszczania jakichkolwiek opłat. Kiedy już uda nam się przejść wszystkie misje z „podstawki” i wspomnianych dodatków będziemy mogli zakupić kolejne DLC.

Jak wygląda rozgrywka?

Destiny 2 jest strzelanką, w której tworzymy własnego Strażnika, a następnie ruszamy do walki z Siłami Ciemności, by uratować świat i odkryć tajemnice Układu Słonecznego. W tym celu zwiedzamy różne planety, gdzie przede wszystkim walczymy z kolejnymi przeciwnikami za pomocą różnych typów broni palnej. Regularnie powracamy jednak do centralnego punktu w świecie gry, by rozwijać swoją postać, odblokowywać nowe elementy wyposażenia i zdolności.

Jak już wspomniano, Destiny 2 można traktować jako strzelankę dla jednego gracza, ale liczne opcje współpracy i rywalizacji sprawiają, że gra ma do zaoferowania znacznie więcej. Poza tym warto stworzyć więcej niż jednego bohatera, bowiem pozwoli nam to sprawdzić w akcji różne klasy postaci, a także umożliwi przetestowanie umiejętności zarezerwowanych tylko dla wybranych Strażników.

Najważniejsze cechy: