Detect It Easy to bardzo proste w obsłudze narzędzie, dzięki któremu zapoznamy się ze szczegółowymi informacjami na temat wybranego przez nas pliku.

Do czego służy Detect It Easy?

Co prawda Detect It Easy współpracuje ze wszystkimi rodzajami plików, ale tak naprawdę z programu warto skorzystać głównie w sytuacji, gdy dysponujemy plikiem wykonywalnym EXE, by sprawdzić, w jakim języku napisano daną aplikację.

Jak działa Detect It Easy?

Obsługa Detect It Easy nie sprawi nikomu największych problemów, bowiem ogranicza się do wskazania ścieżki dostępu do pliku lub umieszczenia go w aplikacji techniką „przeciągnij i upuść”. Z prawidłowym odczytaniem niektórych informacji poradzą sobie jednak wyłącznie bardziej doświadczeni użytkownicy.

Detect It Easy oferuje wiele opcji w zakresie modyfikowania wyglądu interfejsu, więc możemy dostosować wygląd programu do własnych preferencji. Niezależnie od tego, w jaki sposób go skonfigurujemy, będziemy mogli liczyć na szybkie działanie aplikacji. Być może dlatego, że nie ma możliwości powiększenia niewielkiego okna, w którym wyświetlane są szczegóły na temat pliku.

Najważniejsze cechy Detect It Easy: