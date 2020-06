Pobierz program

Diablo + Hellfire to pakiet zawierający podstawową wersję kultowego hack’n’slasha Diablo wraz z oficjalnym dodatkiem Hellfire. Gra została stworzona przez legendarne studio Blizzard Entertainment, które ma na swoim koncie także Warcrafta i Starcrafta.

Zapoznaj się z klasyką!

Jeśli dotąd nie miałeś okazji zagrać w Diablo, to koniecznie powinieneś nadrobić zaległości, zwłaszcza że w pakiecie znajdziesz wspomniane już rozszerzenie Hellfire, a zatem kompletną edycję jednej z najpopularniejszych gier w historii. To właśnie dzięki niej narodził się zupełnie nowy gatunek hack’n’slash, który na przestrzeni lat doczekał się rozmaitych przedstawicieli – np. Titan Quest, Path of Exile, Grim Dawn i wielu, wielu innych.

Jak wygląda rozgrywka

Diablo to gra, w której zabawa skupia się na eliminowaniu kolejnych wrogów za pomocą różnych typów broni białej. Za pokonywanie wrogów otrzymujemy punkty doświadczenia, dzięki czemu awansujemy na kolejne poziomy i odblokowujemy coraz lepsze zdolności; wraz z postępami w rozgrywce zdobywamy także coraz lepsze elementy wyposażenia (nie tylko oręż, ale i części pancerza).

Warto dodać, że Diablo można przejść samemu lub we współpracy z maksymalnie trzema innymi graczami. Tryb współpracy dostępny jest za pośrednictwem LAN lub przez internet.

Oprawa wizualna

Należy pamiętać, że Diablo zadebiutowało na rynku w 1996 roku, więc dzisiaj nie prezentuje się zbyt okazale pod względem grafiki, natomiast wciąż może pochwalić się niesamowitym klimatem.

Najważniejsze cechy:

kultowy hack’n’slash

pierwsza odsłona legendarnej serii

wciągająca rozgrywka

różnorodne lokacje, typy broni i modele przeciwników

grafika w rzucie izometrycznym

Minimalne wymagania sprzętowe Diablo + Hellfire: