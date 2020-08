Pobierz program

Dino Storm to udostępniona w 2013 roku, przeglądarkowa gra MMO z trójwymiarową oprawą graficzną. Akcja gry toczy się na dzikim zachodzie opanowanym przez prehistoryczne dinozaury.

Jak wygląda rozgrywka?

Gracz wciela się w rolę nietypowego kowboja, który przemierza wirtualny świat w grze nie na koniu tylko potężnej bestii sprzed milionów lat. Grając z Dino Storm naszym zadaniem będzie rozwój własnego obozu, ochrona kopalni przed przeciwnikami, którzy będą chcieli nas okraść oraz zdobywanie drogocennych przedmiotów, których sprzedaż przyniesie nam zastrzyk wirtualnej gotówki.

Jak już zostało wspomniane, w trakcie rozgrywki poruszamy się przy użyciu dinozaurów. Dostępnych jest kilka gatunków tych stworzeń, jednak to co zasługuje na uwagę to kilkadziesiąt poziomów ulepszeń. Nasz dinozaur będzie zwiększał swoje umiejętności dzięki punktom doświadczenia, które zdobywamy dzięki toczonym potyczkom z przeciwnikami. W trakcie rozgrywki nie zabraknie wielu bardziej lub mniej ciekawych zadań do wykonania.

Dino Storm pozwala na swobodną zabawę w pojedynkę oraz założenie lub dołączenie do istniejącej bandy i wspólną rozgrywkę ze znajomymi w trybie online.

Kluczowe cechy gry: