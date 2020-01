Po​bierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Directory List & Print to narzędzie, z pomocą którego łatwo wydrukujemy i sformatujemy listę zawartości dowolnego folderu na dysku naszego komputera.

Program potrafi także skopiować utworzoną listę do systemowego schowka, co daje możliwość eksportu tych danych do dowolnej aplikacji. Dodatkowo, jeśli posiadamy zainstalowany w systemie pakiet biurowy Microsoft Office narzędzie łatwo przeniesie nam wspomnianą listę do edytora tekstu Word lub arkusza kalkulacyjnego Excel.

Directory List & Print pozwala szczegółowo konfigurować wygląd oraz zawartość generowanej listy. Oferowane opcje umożliwiają definiowanie czy spis obejmować ma podkatalogi, pliki, rozszerzenia, a także czy zawierać ma informacje o dacie ostatniej modyfikacji, rozmiarze plików, dokładnej lokalizacji składników czy atrybutach.

Uwaga!