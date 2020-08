Pobierz program

Discord for Windows to aplikacja przeznaczona dla graczy, służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, ze zdjęciami oraz filmami. Program można zintegrować z takimi serwisami, jak Twitch oraz YouTube Gaming, możliwe jest też stworzenie stale dostępnej nakładki na gry, z których korzystamy.