22.12.2014 16:46 • Recenzja do wersji 6.9.24

Jeżeli potrzebujemy szybko zobaczyć ze szczegółami co zajmuje miejsce na naszym dysku to jest to idealny program. Oprócz standardowej zajętości w procentach poszczególnych folderów i podfolderów wybranej lokalizacji pokazuje również procentową zajętość poszczególnych rozszerzeń plików (np. .dll, .mp3, itp). Wszystko widzimy domyślnie w liście ale możemy wygenerować czytelne wykresy: ilości plików oraz zajętości dysku wg. rozszerzeń i lokalizacji. Fajną opcją jest ogólne podsumowanie ilości plików i folderów. Program ma wiele różnych opcji, jednak większość z nich jest dostępna w płatnych wersjach - najtańsza z nich kosztuje 25$. Do użytku domowego w pełni jednak wystarczy wersja darmowa.