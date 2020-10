Pobierz pr​ogram

Disk Speedup to bezpłatny i wygodny w obsłudze program służący do defragmentacji dysków twardych. Za pomocą aplikacji przyspieszymy i zoptymalizujemy pracę systemu operacyjnego, a także w pełni zautomatyzujemy proces defragmentacji przy użyciu wbudowanego harmonogramu zadań. Pozwala on dokładnie zdefiniować profil, w którym ustalamy tryb działania oraz określamy odpowiedni czas (dzień i godzinę).