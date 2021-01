Pobierz progra​m

DiskGenius Free (kiedyś Eassos PartitionGuru Free) to bezpłatne i rozbudowane narzędzie do zarządzania dyskami twardymi w komputerze. Program służy do partycjonowania dysków, wykonywania kopii bezpieczeństwa całych partycji, a także do przywracania utraconych danych.