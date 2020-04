Disney+ trafia na kolejne telewizory Android TV: tym razem marki Philips. Oto lista modeli

Udostępnij:

Platforma VOD Disney+ wystartowała dwa tygodnie temu w wielu krajach Europy Zachodniej, a od 7 kwietnia jest dostępna także we Francji. My w Polsce jeszcze na jej wprowadzenie czekamy, a może to nastąpić nawet w 2021 roku. Na pocieszenie, do tego czasu aplikacja powinna zagościć na każdej większej platformie Smart TV. Teraz właśnie aplikacja Disney+ trafiła na telewizory marki Philips, które używają platformy Android TV.

Telewizory Philips z Android TV otrzymują Disney+. Zobacz, które

Disney+ w wersji na Android TV był już wcześniej dostępny na telewizorach Sony. Teraz przyszła pora na odbiorniki Philipsa. Z usługi VOD Disneya skorzystają posiadacze modeli od 2014 roku wzwyż, z kilkoma wyjątkami.

Na blogu Philipsa firma podała dokładnie, które modele otrzymają aplikację, a są to:

OLED

2020 OLED 935, OLED 805/855/865 2019 OLED 984, OLED 934, OLED 804/854 2018 OLED 903, OLED 803 2017 OLED 973, OLED 873, POS9002 2016 POS901F

LCD

2020 PUS9435, PUS9235, PUS9005, PUS8505/8535/8545/8555, 8105 2019 PUS9104, PUS8804, PUS8204, PUS7504, PUS7304/7334/7354/7394 2018 PUS8503, PUS8303, PUS7803 2017 PUS8602, PUS8102, PUS7502, PUS7202/7272, PUS6412/6432/6452/6482 2016 PUS8901, PUS8601, PUS7601, PUS7101/7181, PUS 6501/652/6551/6561/6581, PUS6401 2015 PUS6500/6510/6520/6540/6550/6560, PUS6400

Dostęp do Disney+ mogą również otrzymać posiadacze modeli z 2015: PUS7600, 7100, 7150, 7170 i 7180 po modernizacji telewizora (tzw. Hardware Upgrade Kit) przez autoryzowany salon Philipsa.

Podobna sytuacja dotyczy modeli z 2014 roku: PUS9109, PUS8909, PUS8809 oraz PUS7909. Z aplikacji Disneya natomiast nie skorzystają telewizory bez obsługi 4K, a także modele z 2015 z chipsetem firmy Marvell (pomimo obsługiwania 4K).

Jak widać Disney+ jest dostępny na bardzo dużej liczbie telewizorów Philipsa, sięgających aż do 2015, a w specjalnych przypadkach – 2014 roku. W przypadku telewizorów marek LG oraz Samsung dostępność jest nieco mniejsza i obejmuje modele z 2016 wzwyż.

Warto przypomnieć, że w następnej kolejności usługa Disney+ wejdzie do Belgii, krajów skandynawskich oraz Portugalii już tego lata. W Polsce jeszcze przyjdzie nam poczekać (oficjalne stanowisko Disney Polska mówi o 2021 roku), ale przynajmniej do tego czasu dostępność aplikacji będzie znacznie większa.