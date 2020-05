DivX Plus 10.8.8

02.02.2012 16:21 • Recenzja do wersji 8.2.1 Build 1.8.5.26

DivX to nie tylko kodek umożliwiający odtwarzanie filmów. To także odtwarzacz filmów, wtyczka do przeglądarki internetowej, zaawansowany konwerter formatów plików filmowych oraz kodek pozwalający na kompresowanie własnych filmów do formatu DiVX.

Program ma ładny i wygodny interfejs i świetnie integruje się z Windows. DivX pozwala na oglądanie wszystkich filmów kompresowanych w formacie DivX. Wbudowany konwerter może zamieniać Twoje własne produkcje w niewielkie pliki zachowując wysoką jakość. Program jest szybki, dobrze radzi sobie zarówno z obróbką obrazu jak i ścieżki dźwiękowej. W najnowszej odsłonie programu pojawiła się ulepszona obsługa MKV i rozszerzone wsparcie dla technologii HD. W pakiecie możemy skorzystać z takich narzędzi jak DivX Plus Player, DivX Plus Web Player, DivX Plus Codec Pack, czy DivX Plus Converter. Odtwarzacz oprócz standardowych funkcji ma też wbudowane wspomaganie pobierania filmów z Internetu. Można dzięki niemu pobierać kilka plików jednocześnie. Program pozwala też na wysyłanie filmów do serwisu Stage 6 . Oglądane filmy można z poziomu odtwarzacza wyeksportować za pomocą płyty CD/DVD lub pamięci USB, do urządzenia obsługującego technologię DivX.



DivX to nowoczesny kodek i zestaw programów do korzystania z jego możliwości. Jego funkcje pozwalają w pełni cieszyć się filmami na Twoim PC. Jest to dobry program dla kogoś kto ceni sobie jakość filmu, a nie wydajność komputera.