Dlaczego warto założyć sklep internetowy na platformie SaaS?

Zarabianie na świadczonych usługach lub sprzedaży przez internet staje się coraz popularniejsze. Możliwość pracy z domu, często niski próg wejścia – to właśnie argumenty, które często idą za tego typu inicjatywami. Jednym ze sposobów sprzedaży w Internecie jest po prostu założenie sklepu internetowego. Jest to na to kilka sposobów, jednym z nich jest zrobienie tego w oparciu o platformę SaaS. Czym jest SaaS? Dlaczego warto w ten sposób założyć sklep internetowy? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Czym jest SaaS?

Angielski skrót pochodzi od software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa. Używając takiego oprogramowania, nie kupuje się go na własność. Otrzymuje się do niego dostęp na określony czas. Taka usługa opłacana jest przeważnie na podstawie miesięcznego abonamentu. Nie posiada się też programu na żadnym fizycznym nośniku. Całość działa w chmurze, na serwerze firmy, która taką usługę oferuje. Także ta firma odpowiada za wszelkie sprawy techniczne związane z oprogramowaniem. Wszystkie dane aplikacji, podstawowa infrastruktura znajdują się na serwerach usługodawcy. Jest to rozwiązanie wdrażana tam, gdzie potrzeba szybkich, tanich i efektywnych rozwiązań.

Dlaczego warto założyć sklep oparty o SaaS – niskie koszty

Założenie sklepu internetowego wymaga między innymi posiadania po prostu jakiejś strony internetowej, na której klienci będą mogli zamawiać towar. Oczywiście nie może to być witryna, na której tylko będzie widać oferowany towar. Musi być ona stworzona w taki sposób, aby pozwalała na automatyzację w jak największym stopniu. Musi to być nie tylko oferta, ale po prostu też system zarządzania sklepem. Dlatego pisanie go od zera wymaga sporo zasobów czasowych, trzeba wynająć odpowiedni zespół, co wiąże się z dużymi kosztami. Na takie przeważnie mogą pozwolić sobie tylko „więksi gracze”. Drugim minusem takiego rozwiązania jest czas, jaki jest potrzebny na napisanie programu. Natomiast SaaS to zdecydowanie tańsza opcja. Jak już wspomnieliśmy wcześniej działa ona w oparciu o odpowiedni abonament. Nie trzeba więc od razu wykładać kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taki abonament zaczyna się od 20 zł w najbardziej podstawowej wersji. Sprawia to, że próg wejścia dla takiego biznesu jest niezwykle niski.

Integracje i rozwój w cenie

Oprogramowanie SaaS to także to wiele integracji bez dodatkowych opłat. Kurierzy, płatności czy integracja z zewnętrznym oprogramowaniem, to wszystko można mieć już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. W innych rozwiązań trzeba to wszystko zaprogramować albo dokupić odpowiednie wtyczki. Wszystko to oczywiście wymaga wydania dodatkowych środków. Odpowiednia platforma SaaS już to posiada. Wszystkie potrzebne integracje, aby uruchomić sklep internetowy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na możliwość połączenia takiego systemu z innymi platformami, jak Allegro, czy Amazon. Obecnie wielu klientów decyduje się na zakupy wyłączenie na nich. Dzięki integracji swojego sklepu z nimi, można dotrzeć do nowych klientów niemal bez wysiłku. Masowa wystawianie ofert, automatyczna zmiana cen, monitorowanie wysyłek. Wszystko można połączyć tak, aby nie trzeba było działać na każdej z platform osobno. Także, jeśli chodzi o rozwój, SaaS to bardzo dobre rozwiązanie. Firma, która oferuje takie oprogramowanie, dba o to, żeby wprowadzać do niego nowe funkcjonalności, które pojawiają się na rynku i cały czas ulepszać system. Sprzyja to rozwojowi sklepu, co jest w końcu celem każdego, kto decyduje się na taką działalność.

Bezkosztowa obsługa techniczna

Budowa sklepu od zera wiążę się z tym, że trzeba postawić własną infrastrukturę sieciową, co z kolei generuje koszty, jak i konieczność przeznaczenia na to także zasobów osobowych. Podobnie jest w przypadku wszystkich kwestii technicznych związanych ze sklepem. Trzeba albo zatrudnić odpowiedniego specjalistę na stałe, albo korzystać z doraźnej pomocy firm informatycznych. Oba rozwiązania jednak wiążą się z niemałymi wydatkami. W przypadku usługi SaaS nie potrzeba żadnego z nich. Całe oprogramowanie sklepu stoi na serwerze usługodawcy, to również on zajmuje się obsługą techniczną. Nie trzeba więc zaprzątać sobie tym głowy.

Oprogramowanie w chmurze – możliwość działania z każdego miejsca na ziemi

Nieposiadanie wszystkich danych u siebie na dysku przynosi różne korzyści. Jedną z zalet działania w chmurze jest możliwość działanie w 100% zdalnego przy obsłudze sklepu. Jest to szczególnie ważne przy rozpoczynaniu przygody z e-commerce i kiedy zarządza się sklepem samemu. Konieczność komunikowania się z klientami i zarządzania sklepem z jednego komputera wiązałaby się tym, że trzeba by cały czas mieć do niego dostęp. W przypadku działań w chmurze można to robić z każdego miejsca na ziemi. Nic nie stoi przeszkodzie, aby w czasie dalekich wyjazdów odpowiadać na zapytania klientów.

Szybkie uruchomienie sklepu

Rozwiązanie SaaS to bez wątpienia najszybsze z możliwych, jeśli chodzi o czas uruchomienia sklepu. Nie ma tutaj potrzeby tworzenia jakichś funkcjonalności od nowa. Można to porównać do wynajmowanego lokalu, który spełnia już wszystkie normy i standardy. Posiada nawet półki i regały na towary, kasę, ladę i wszystko, co potrzebne do otwarcia sklepu. Wystarczy go wypełnić towarami i można zacząć działalność. Niemal od razu po wykupieniu usługi.

SaaS a dropshipping

Ostatnio popularną metodą sprzedaży jest dropshipping. Jest to zdecydowanie najniższy próg wejścia, jeśli chodzi o prowadzenie sprzedaży w Internecie. Czym jest dropshipping? W tym modelu nie trzeba posiadać żadnego towaru. Znajduje się on w magazynie hurtowni. To ona odpowiada za jego przechowywanie i wysyłkę do klientów. Sklep zajmuje się sprzedażą, kontaktem z klientem, jednak wszystko, co związane z logistyką towarów jest po stronie hurtowni. Nie trzeba więc posiadać miejsca na towar ani wydawać na niego pieniędzy. Oczywiście, aby sprzedawać w tej formie, konieczne jest odpowiednie zintegrowanie sklepu z hurtownią. Tutaj również SaaS przychodzi z pomocą. Taki system, jak chociażby CStore.pl pozwala na jego integrację z różnymi hurtowniami, które oferują dropshipping. Można w ten sposób handlować zabawkami, książkami, ubraniami, częściami samochodowymi i wieloma innymi artykułami. Jest to świetny sposób na rozpoczęcie przygody ze sprzedażą w Internecie. Wystarczy tak naprawdę tylko 20 zł miesięcznie i czas, aby zarządzać sklepem.

Wsparcie w marketingu

Każda sprzedaż wiąże się z koniecznością zdobycia klientów. Nie inaczej jest w przypadku prowadzenia sklepu internetowego. Obecnie marketing to bardzo wiele narzędzi, które na celu mają zdobywanie nowych klientów, jak i zatrzymanie tych, których się już posiada. Właściwie wybrana platforma wspiera te działania. Możliwość postawienia bloga, tworzenie newslettera to między innymi to, co może pomóc w usprawnieniu działań marketingowych. Możliwość działaniu w oparciu o Google Shopping i wykorzystanie Google Analytic to kolejne narzędzie, które pozwolą na sprawniejszy rozwój sklepu.

Sklep oparty o SaaS – podsumowanie.

Sklep na platformie SaaS to na pewno najtańsze rozwiązanie i takie, gdzie próg wejścia jest najniższy. Jest to więc świetny model dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć sprzedaż w Internecie bez ryzyka. Oczywiście nic nie stoi przeszkodzie, aby otwierać w tym sklep z tysiącem własnych artykułów w swoim magazynie. To właśnie kolejna zaleta tego systemu – możliwość skalowania sklepu w zależności od potrzeb. Większy sklep to tylko niewiele większy abonament miesięczny. W nim zawiera się wszystko, co potrzebne do prowadzenia sklepu: od szaty graficznej, automatyzacji obsługi zamówień, po obsługę techniczną, miejsce na serwerze i wsparcie działań marketingowych. Dlatego właśnie zastanawiając się nad rozwiązaniem, w oparciu o jakie otworzyć sklep, warto przede wszystkim rozważyć model SaaS.