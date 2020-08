DoNotSpy10 5.2

08.11.2016 10:49 • Recenzja do wersji 1.2.0.1

Kolejny dobry program do blokowania/wyłączania zbędnych usług śledzących, automatycznych aktualizacji itp. Jeden z niezbędnych softów do Win10. Jest podobny do innych tego typu programów, interface jest prosty, a my jedynie zaznaczamy opcje których nie chcemy. Mankament to brak naszego języka, przez co nie które opcje mogą być nie zrozumiałe dla wielu użytkowników.