Dobra klawiatura na długie godziny grania – Genesis Rhod 500 RGB

Klawiatura Genesis to pierwsza rzecz, która wpadła mi w ręce do testów, długo testowałam, długo zastanawiałam się, na co zwrócić szczególną uwagę i jak to wszystko ubrać w słowa. Pisanie recenzji będąc laikiem w świecie elektroniki i do tego dziewczyną - można powiedzieć w męskiej dziedzinie świata nie jest łatwe. Mam nadzieję, że każda kolejna recenzja będzie lepsza, bardziej profesjonalna oraz że będę czuła się swobodniej w ich pisaniu. Moje zainteresowanie elektroniką pojawiło się w momencie gdy odkryłam jaką świetną rozrywką są gry komputerowe. Potem pojawiło się z mojej strony coraz więcej pytań o sprzęt oraz to, w co warto zainwestować, by czerpać z grania jeszcze większą przyjemność. Jestem też straszną gadżeciarą a moje sprzęty nie mogą być tylko użyteczne, ale też ładne.

Typowy bełkot - specyfikacja techniczna

Siła nacisku - do aktywacji klawisza 55 g

Żywotność klawiszy - 10 mln.

Dystans do aktywacji klawisza - 2.5 mm

Czas reakcji - 8 ms

Kolor podświetlenia - RGB

Ilość trybów podświetlenia - 11

Waga - 631 g

Materiał - ABS + metal

Kolor - Srebrny, Czarny

Liczba klawiszy multimedialnych - 12

Liczba klawiszy - 104

Komunikacja - Przewodowa

Podświetlenie - Tak

Mechanizm klawiszy - Membrana

Długość przewodu - 1.8 cm

Złącza - USB Typ-A

Profil - Wysoki

Wymiary - 36 x 159 x 466 mm

To teraz tak „z polskiego na nasz”, czyli jak ja to widzę

Klawiaturę testowałam kilka miesięcy, jako początkujący gracz i profesjonalna gadżeciara miałam ogromną przyjemność z użytkowania tego rodzaju sprzętu. Bardzo doceniam wygląd klawiatury, możliwość zmiany podświetlenia (a trybów jest aż 11), oraz jej solidne, aluminiowe wykończenie. Tym, co zwróciło mą szczególną uwagę a być może po prostu czepiam się szczegółów - są widoczne śrubki na obudowie (GENESIS DLACZEGO ?). To jedyna rzecz, która psuła mi odbiór wizualny sprzętu.

Sama instalacja klawiatury na komputerze przebiegła bardzo szybko, co również dla takiej choleryczki jak ja jest plusem, że nie musiałam się przy tym trudzić. Mianowicie wystarczyło podłączyć klawiaturę kablem USB do komputera i można zaczynać zabawę. Co ważne dla tych bardziej wygodnych graczy, czyli takich jak ja, kabel jest długi ma 1,8 m, więc jest możliwość rozwalenia się z klawiaturą na kolanach w wygodnym fotelu. Możemy ją zaprogramować według własnych potrzeb (personalizacja podświetlenia i funkcji, oraz zamiana funkcji klawiszy WASD i strzałek) co według mnie jest dużym plusem i sprawia, że klawiatura będzie świetnie sprawdzać się w swojej funkcji nieco dłużej. Naprawdę komfortowo i dobrze się z niej korzysta.

Klawiaturę możemy postawić na nóżkach (antypoślizgowych), dzięki czemu jest ustawiona pod dobrym kątem jeśli chodzi o naprawdę długie godziny użytkowania. Moje nadgarstki bardzo doceniają ten fakt, biorąc pod uwagę rosnące zamiłowanie do gier jak i to, że zostaliśmy zmuszeni przenieść nasze życie na tryb zdalnej pracy i nauki, przez co czas spędzany przy komputerach znacząco wzrósł. Klawiatura jest membranowa i przez to też cicha, co osobiście spodobało mi się w tym typie klawiatur aniżeli w modelach mechanicznych.

Wrażenia

W moim odczuciu przy ilości czasu, który obecnie spędzam przyklejona do komputera przy głośnym stukaniu klawiszy, nie zachowałabym resztek normalności. Dla porównania wcześniej miałam okazję korzystać z innej klawiatury Genesis, ale to bardziej okazjonalnie, a stale korzystałam z klawiatury z laptopa. Klawiatura Genesis Rhod 500 RGB tym bardziej zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Uważam, że zadowoli tych bardziej wymagających użytkowników oraz tych, co rozpoczynają dopiero swoją przygodę z graniem.

Ah te cholerne śrubki

Stosunek ceny do jakości jest bardzo zadowalający. Klawiatura kosztuje około 100 zł, a osobiście nie mam się o co przyczepić (poza tymi okrutnymi śrubkami). Będzie się nadawać dla typowo nerwowych graczy (aluminium nie rozpadnie się tak szybko jak plastik ??).

Dla uczniów korzystających z edukacji zdalnej oraz ich rodziców, którzy tę edukację muszą znosić, a którzy z pewnością docenią to jak mało hałaśliwa jest w trakcie korzystania. Dla gadżeciarzy takich jak ja oraz dla osób, które lubią mieć sprzęt idealnie dopasowany pod siebie, byłabym w stanie za klawiaturę tej jakości dać nawet 50 zł więcej, bo naprawdę świetnie mi się z niej korzysta. Uważam, że producent wywiązał się ze wszystkich obietnic danych użytkownikowi sprzętu. W skrócie jestem na TAK?, a poniżej przedstawiam uogólnioną ocenę.