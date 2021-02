Dodatek "The Great Suspender" to malware. Google usunął go z Chrome Web Store

Udostępnij:

Ceniony dodatek do Chrome'a The Great Suspender zniknął ze sklepu z rozszerzeniami i został wyłączony w komputerach użytkowników po tym, jak wykryto w nim szkodliwy kod. Jak zaalarmowano na reddicie, aplikacja śledziła użytkowników i mogła pomagać w przechwytywaniu ich haseł. Oficjalnego komentarza Google'a jak na tę chwilę jednak zabrakło.

Jak zwraca uwagę XDA Developers, usunięcie The Great Suspender nie powinno być jednak dla użytkowników dużym zaskoczeniem. Okazuje się bowiem, że ostrzeżenia o szkodliwym kodzie w dodatku pojawiły się w sieci jeszcze w ubiegłym roku, a dotyczyły wersji 7.1.8.

Czujni obserwatorzy zauważyli wówczas, że dodatek został zaktualizowany w Chrome Web Store (ale nie w repozytorium na GitHubie) i po aktualizacji śledzi użytkowników, kradnąc ich dane uwierzytelniające. Jak się okazuje, najpierw to Microsoft usunął The Great Suspender z bazy dodatków do Edge'a właśnie z powodu szkodliwości, ale twórcy wydali wówczas kolejną wersję (7.1.9) pozbawioną szkodliwego kodu. Teraz wszystko wskazuje na to, że historia zatoczyła koło.

The Great Suspender był dodatkiem wykorzystywanym przez ponad 2 miliony użytkowników. To aplikacja, która dbała o sprawność działania Chrome'a u tych, którzy mają tendencję do otwierania dziesiątek kart, choć większości z nich w danej chwili nie potrzebują. Dodatek dbał o to, by długo nieodwiedzane karty były podmieniane na mniej wymagające puste strony i pozwalał na żądanie załadować odpowiednią zawartość.

Najnowsze wersje Chrome'a, Edge'a i Firefoksa można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.