Jeden z popularnych i generalnie cieszących się dobrą opinią dodatków do przeglądarki Google Chrome – Screenshot & Screen Capture Elite – ostatnio dostarcza użytkownikom dodatkową dawkę emocji. Jak zwrócił uwagę serwis Techdows, korzystający skarżą się od paru dni na problemy z wyświetlaniem reklam w sieci, których źródłem ma być właśnie opisywany dodatek.

Z analizy korzystających wynika, że to Screenshot & Screen Capture Elite wstrzykuje treści reklamowe na odwiedzanych stronach, w tym na liście wyników wyszukiwania w Google. Niewykluczone jest także dodatkowe śledzenie aktywności użytkownika. Niektórzy dodają, że problem pojawia się mimo zainstalowania blokerów reklam i co więcej – nie od razu po instalacji, więc podejrzane zachowanie dodatku trudno wykryć.

Screenshot & Screen Capture Elite w Chrome Web Store, fot. Oskar Ziomek.

Techdows podaje, że dodatek wykorzystuje jedną z usług analitycznych i łączy się z adresem 67.205.139.234 na potrzeby udostępniania linków do zapisywanych zrzutów ekranu (mówimy w końcu o dodatku, który ma pomagać w przechwytywaniu widoku ekranu komputera). Niewykluczone więc, że ewentualna komunikacja i przesyłanie informacji o użytkownikach zachodzi na tej samej drodze.

Opisywany dodatek wymaga do działania połączenia z serwerem, fot. Techdows.

Tak podejrzane działanie jest tym bardziej ciekawe, że aplikacja ma ponad milion użytkowników i w znakomitej większości pozytywne opinie. Przeglądając Chrome Web Store bez wczytania się w najnowsze opinie trudno zorientować się, że aplikacja może się nietypowo zachowywać, w tym wstrzykiwać dodatkowe reklamy do przeglądarki.

Techdows dodaje, że problem został już zgłoszony do Google. Wszystkim użytkownikom radzi natomiast odinstalować Screenshot & Screen Capture Elite, by nie narażać się na ewentualne kłopoty. W chwili pisania niniejszego tekstu dodatek wciąż jest dostępny do pobrania w sklepie do dodatkami do Chrome'a.

