Dodatkowy dysk SSD może przegrzać PlayStation 5. Sony już działa

Udostępnij:

Kilka dni temu pisaliśmy, że nieliczni właściciele PlayStation 5 będą mogli wkrótce zainstalować dodatkowe dyski SSD w konsoli . Problemem może jednak okazać się chłodzenie. Tak przynajmniej twierdzi Bloomber, powołując się na anonimowe źródła.

Sony już pracuje nad nowym firmware, który ma jeden cel – przyspieszyć pracę wentylatorów. Powód? Obawa przed przegrzaniem PS5.

PlayStation 5 bazowo posiada dysk M.2 SSD. Jest szybki, ale jego pojemność pozostawia wiele do życzenia. Z systemowych 825 GB realnie pozostaje ok. 667 GB przestrzeni użytkowej. Dla miłośników chociażby "Call of Duty: Warzone" taka liczba to dramat.

Kluczem ma być aktualizacj oprogramowania sprzętowego (firmware), która zniesie dotychczasową blokadę i pozwoli na dołożenie dodatkowego dysku SSD do konsoli.

Sony doskonale zdaje sobie sprawę z "efektów cieplnych", jakimi charakteryzowały się ich poprzednie konsole. Stąd planowany firmware, który ma ochłodzić gorące zapędy konsoli. Nie wiadomo natomiast czy przekazanie większej mocy w kierunku wentylatorów nie sprawi, że PS5 będzie głośniejsze niż dotychczas.