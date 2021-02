Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Dolphin to jeden z najlepszych emulatorów konsol Gamecube, Wii oraz Triforce, za pomocą którego uruchomimy szereg gier dostępnych na te platformy w komputerze klasy PC lub Mac.

Niewątpliwie jedną z największych zalet aplikacji Dolphin jest duża kompatybilność z grami. Za pomocą emulatora możemy odpalić szereg najpopularniejszych tytułów w tym Wii Sports, Super Mario Ghalaxy 1&2, Super Smash Bros Brawl, MEtroid Prime, Donkey Kong Country Returns, The Legend of Zelda: Twilight Princess, Metroid Prime 3: Corruption, New Super Mario Bros. Wii, NGC i setki innych.

Program poza dobrym sklonowaniem możliwości konsol oferuje również szereg dodatkowych funkcji, których nie znajdziemy w oryginalnych urządzeniach. Przede wszystkim użytkownik ma możliwość sterowania w grze za pomocą zewnętrznego pada (Wii Motion Plus, Wiimote, Xbox 360 Pad) lub przy wykorzystaniu myszki i klawiatury, zarządzania zawartością zapisanych stanów gry, wprowadzania kodów, nagrywania sekwencji wideo z prowadzonych rozgrywek czy uruchomienia własnego serwera w celu zagrania online ze znajomymi.

Ponadto emulator umożliwia nam uruchamianie gier w rozdzielczościach HD i Full HD, a nie tylko w natywnym trybie 480p. Z poziomu ustawień programu użytkownik może również wybrać silnik renderujący wideo. Na platformie Windows oddano nam do dyspozycji m. in. DirectX i OpenGL.