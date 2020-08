Pobierz program

Domino to klasyczna i bardzo popularna gra logiczna wywodząca się z Chin. Dostępna jest ona w trybie online z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej i umożliwia wspólną rozgrywkę dwóch graczy.

Jak wygląda rozgrywka?

Zasady gry Domino nie należą do skomplikowanych i w dużym uproszczeniu ograniczają się do układania niewielkich płytek, które często nazywane są kamieniami. Każdy z nich podzielony jest na pół, co tworzy dwa kwadratowe pola z oczkami (jak na kostce do gry). W sumie, w trakcie rozgrywki w klasycznej odmianie wykorzystuje się 28 takich kostek.

Jak już zostało wspomniane, gra rozgrywa się pomiędzy dwoma osobami. Gracz, który rozpoczyna zabawę ustawia na stole pierwszy kamień, a następnie na przemian z przeciwnikiem dokłada do niego kolejne płytki, tak aby zgadzała się liczba oczek pomiędzy płytką na stole, a tą którą chcemy wyłożyć na stół. Jeśli któryś z użytkowników nie posiada odpowiedniego kamienia dobiera go z ogólnej puli. W trakcie zabawy zdobywamy punkty, a całą rozgrywkę wygrywa osoba, która jako pierwsza zdobędzie 100 punktów.

Aby rozpocząć zabawę w Domino wymagana jest bezpłatna rejestracja konta użytkownika.

Kluczowe cechy gry: