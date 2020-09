P​obierz program

Don't Sleep to narzędzie, które zapobiega wyłączeniu systemu operacyjnego. Korzystając z niego nie musimy również obawiać się, że komputer zostanie zrestartowany, przejście w stan uśpienia lub hibernacji.

Program jest łatwy w obsłudze, więc mogą z niego skorzystać nawet mniej doświadczeni użytkownicy. Wszystkie operacje w Don't Sleep wykonujemy z poziomu głównego okna aplikacji, gdzie mamy dostęp do wszystkich opcji. Jednym kliknięciem możemy zdefiniować, by system operacyjny nie został wyłączony czy też uśpiony. Istnieje także możliwość wskazania, do którego momentu (ustawienie daty i godziny) ma być aktywna dana blokada.

Don't Sleep nie obciąża komputera, a po ustawieniu wszystkich niezbędnych funkcji zostaje zminimalizowany do zasobnika systemowego. Narzędzie jest kompatybilne zarówno z nowszymi, jak i starszymi wersjami systemu operacyjnego Windows (98, NT, Me, 2000, XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 8 i 8.1).

Co istotne, Don't Sleep nie wymaga instalacji. Po pobraniu natychmiast możemy rozpocząć korzystanie z aplikacji, a w razie konieczności nic nie stoi na przeszkodzie, by umieścić ją w pamięci przenośnej (np. USB) i zrobić z niej użytek na innym pececie.